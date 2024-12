Granducato di Bracciano, la magia del Natale nel borgo medievale che incanta tutto l’anno

16 Dicembre 2024

L’albergo diffuso accende l’atmosfera delle feste nel cuore della Tuscia. Pronto anche il Panettone del Granducato

Roma 16/12/2024 – Nel cuore della Tuscia laziale, il borgo medievale di Bracciano si trasforma durante il periodo natalizio in un luogo di rara bellezza e atmosfera. Tra le antiche vie acciottolate, gli edifici storici e le suggestive luci delle festività, il borgo offre un’esperienza unica, lontana dal frastuono delle grandi città.

L’atmosfera natalizia di Bracciano è resa speciale dalla sua autenticità. Passeggiare tra i vicoli decorati, con la vista del Castello e del lago di Bracciano sullo sfondo, regala una sensazione di intimità e calore. Il borgo diventa un luogo dove il tempo sembra rallentare, permettendo di assaporare ogni momento, immersi nella storia e nella tradizione.

Il Granducato di Bracciano, una meta per tutte le stagioni

Bracciano è una destinazione che incanta in ogni periodo dell’anno, ma a Natale assume un fascino particolare. Al centro di questa rinascita turistica c’è il Granducato di Bracciano, un progetto che valorizza il borgo e il suo territorio attraverso un’offerta integrata di ospitalità e ristorazione. Con le sue 15 suite diffuse, un boutique hotel con ristorante, un family resort, una spiaggia privata e spazi dedicati alla cucina e al vino, il Granducato rappresenta un esempio di turismo sostenibile e autentico.

Il Natale è anche il momento perfetto per scoprire la Taverna Divus, situata in piazza Giuseppe Mazzini 6, sotto il castello. Questo locale, con il suo ambiente raffinato e il dehor decorato con elementi artigianali, propone un’offerta gastronomica di altissima qualità, che spazia dalle colazioni internazionali ai taglieri con prodotti d’eccezione. Durante le festività, la taverna diventa il luogo ideale per una pausa rilassante, un aperitivo in compagnia o un momento conviviale. Immaginate di gustare la vostra bevanda preferita riscaldati dal fuoco mentre ammirate il borgo medievale intorno a voi.

Il Panettone del Granducato, un’eccellenza artigianale

Tra le proposte natalizie spicca il Panettone del Granducato, un dolce artigianale realizzato dal maestro pasticcere Pierluigi Sapiente. Questo panettone è un vero e proprio omaggio alla tradizione, arricchito dall’attenzione ai dettagli e alla qualità delle materie prime. Alla Taverna Divus è possibile gustarlo accompagnato da una delicata crema di mascarpone, oppure acquistarlo intero per regalarlo o per portare a casa un ricordo del Natale a Bracciano.

Bracciano, dove la magia del Natale incontra la storia

Vivere il Natale a Bracciano significa immergersi in un’atmosfera unica, dove le festività si intrecciano con la storia millenaria del borgo. Ma questa destinazione non è solo per il periodo natalizio: la sua autenticità, la bellezza del paesaggio e l’offerta del Granducato di Bracciano la rendono una meta ideale in ogni stagione, perfetta per chi cerca esperienze autentiche e sostenibili.

Tutte le novità sulle pagine Instagram @granducatodibraccianoit e @tavernadivus