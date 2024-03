Granducato di Bracciano, la partecipazione ai principali eventi del settore turistico per far scoprire l’area della Tuscia

28 Marzo 2024

(Adnkronos) – La partecipazione di Eurotime Italia alla Btl di Lisbona ha permesso di presentare il progetto a livello internazionale

Roma, 28 marzo 2024.Promuovere l’area del lago di Bracciano e della Tuscia a livello internazionale, portandola all’attenzione dei turisti di tutto il mondo. È l’obiettivo che si è posto il Granducato di Bracciano, progetto turistico e di investimento immobiliare composto da 13 Suite diffuse, 2 boutique hotel di cui uno con ristorante, 1 family resort, una spiaggia privata, un’enoteca bistrot e un wine bar, che per raggiungerlo ha partecipato a Lisbona alla fiera internazionale del turismo Btl 2024, che si è svolta dal 28 febbraio al 3 marzo.

Bracciano entra così a far parte delle agende di professionisti del settore e viaggiatori in cerca di nuove mete autentiche. Attraverso la presenza nelle grandi fiere internazionali, infatti, lo splendido borgo incrementa la sua visibilità e la sua fama e molti frequentatori internazionali si sono stupiti di come una simile perla non sia ancora assurta ad una diversa visibilità e successo.

L’obiettivo di Eurotime Italia, la holding che guida il progetto, non si limita alla promozione dell’hotel diffuso e del progetto Granducato di Bracciano, ma gli investimenti hanno la finalità di integrare nell’iniziativa la visibilità dell’intera area. “La presenza alle fiere internazionali – sostiene la direttrice del progetto, Victoria Stoyanova – è un elemento fondamentale per far conoscere nel mondo la bellezza del borgo medievale e delle iniziative locali, della tranquillità del lago, della sua posizione privilegiata come punto di partenza per scoprire non solo Roma ma le tante meraviglie della zona e della Tuscia laziale.”

Professionisti e viaggiatori provenienti da tutto il mondo sono rimasti affascinati dalla realtà, stregati dai vicoli medievali, dai sontuosi palazzi storici e dagli scorci sul lago, che li hanno lasciati a bocca aperta. Gli ospiti sono rimasti incantati dalle meraviglie naturalistiche e dalla vista romantica, nonché dalla ricca storia del borgo un tempo governato dalla nobile famiglia Orsini.

Eventi fieristici come Btl rappresentano solo una delle tante attività con cui Granducato di Bracciano contribuisce concretamente allo sviluppo turistico e commerciale delle attività del borgo e dell’intera area. Attraverso le attività redazionali, pubblicitarie e di contatto con grandi agenzie leader del turismo mondiale e la partecipazione ad eventi e fiere internazionali l’impegno per la promozione della zona è concreto e continuativo. Le grandi agenzie del turismo non avevano avuto modo di inserire nei loro cataloghi la zona di Bracciano poiché mancava un contatto con un referente di rilievo che ora è stato individuato in Eurotime Italia e nel Granducato di Bracciano.

E l’idea è di intensificare questo tipo di attività. Il Granducato di Bracciano parteciperà ad altre fiere ed eventi del turismo in ambito internazionale, consolidando i suoi contatti ed investendo in alcune delle realtà più importanti: Itb a Berlino, Wtm a Londra e Iftm a Parigi sono tra queste. La politica dell’azienda è fortemente orientata all’impegno per accrescere la fama, stimolare il turismo e l’economia nel borgo in modo innovativo e concreto per trasformare finalmente Bracciano e la sua area in un centro internazionale per il turismo lento e sostenibile nel rispetto del borgo e dei suoi abitanti.