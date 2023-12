Granducato di Bracciano, rivivere il passato per dare forza al futuro: così l’albergo diffuso porta benefici alla comunità locale

Dicembre 19, 2023

(Adnkronos) – La struttura si inserisce nel borgo medievale e valorizza le attività presenti all’interno e sul territorio

Roma, 19 dicembre 2023. Il Granducato di Bracciano, il nuovo albergo diffuso, porta nuova linfa nel borgo celebrandone il glorioso passato per offrire esperienze autentiche al grande turismo internazionale. L’intento è quello di esaltare e promuovere le attività ed i servizi preesistenti divenendo il motore di uno sviluppo meritato del terzo settore nella zona.

Bracciano è ricca di storia: si pensi al celebre Castello Orsini Odescalchi, le chiese di grande rilevanza architettonica e artistica, i reperti etruschi presenti nell’area. Questo angolo del Lazio, rimasto finora fuori dai radar del turismo internazionale, diventerà il centro di un’operazione che porta nuovi flussi e ricchezze ad una zona che da offrire ha tanto. L’idea del Granducato di Bracciano è proprio quella di appoggiarsi alla storia del borgo e dei dintorni come punto di partenza su cui costruire un futuro brillante in termini di turismo. Anche il nome stesso “Granducato” si riferisce all’eccezionale storia di questo borgo che ha giocato un ruolo centrale nella politica italiana tra medioevo e rinascimento.

La storia non è l’unica forza di Bracciano: il lago e il parco naturale in cui è inserito sono un piccolo eden. La varietà di flora e fauna che si possono trovare nel parco regalano emozioni uniche a chi si avventura a piedi, in bicicletta o a cavallo. Il lago stesso gode di acque pulitissime. Ciò è dovuto a motivi storici: sin dall’Impero Romano il lago è stato una delle principali fonti di acqua potabile di Roma.

Negli ultimi anni l’area di Bracciano, e più in generale della Tuscia, si è caricata di una nuova energia per accogliere turisti nazionali ed internazionali. Dalle meraviglie naturalistiche alla ricchezza storica, passando per un’offerta enogastronomica unica con vigneti di rilievo, è una zona dalle immense risorse. Il Granducato di Bracciano si inserisce in una cornice di rinascita del territorio, ed essendo un albergo diffuso, la sua missione è di inserirsi nel Borgo e le attività locali beneficeranno dell’afflusso di nuovi turisti di fascia.

Il Granducato di Bracciano è un albergo diffuso composto da 13 Suite ispirate a personaggi storici di Bracciano, un Boutique Hotel, un Family Resort e due Suite inserite in un palazzo storico. A completare l’offerta ci saranno un bar bistrot, due ristoranti, uno Champagne & Dj Bar ed un Centro Benessere gestiti dal Granducato, e soprattutto, la grande varietà di servizi già presenti nel borgo e nei dintorni. Si offrono agli ospiti esperienze legate alla vita del luogo e dei suoi abitanti e per offrirle ci si appoggerà sulle attività degli abitanti del borgo e si spera che questa operazione possa stimolare a crearne sempre di nuove per portare nuova energia al borgo.

https://eurotime-international.com/it/