Graziano Meloni: “Manteia acquisisce Imola Consulting: soluzioni di intelligenza artificiale e robotica dei processi per cambiare i paradigmi del settore del credito”

Aprile 6, 2023

(Reggio Emilia, 6/04/2023) – Manteia diventa il primo operatore tech nel settore ad offrire soluzioni di intelligenza artificiale integrate in un gestionale del credito

Reggio Emilia, 6/04/2023 – Un tassello in più che va a completare un’offerta di servizi unica nel suo genere. Con l’acquisizione di Imola, piattaforma di “due diligence” e gestione portafogli del credito, Manteia, società fintech specializzata in tecnologia avanzata e servizi per banche e asset manager, compie un salto di livello: per la prima volta sul mercato italiano, viene presentata una piattaforma di gestione crediti che integra gli aspetti di automazione dei processi con le soluzioni di Intelligenza artificiale per la valorizzazione dei dati a favore degli operatori del mercato, come banche, fondi di investimento e servicer che gestiscono portafogli del credito, performing e non.

“Manteia Memar Srl, una Società della holding Brookers Spa, nasce per rispondere ad un’esigenza del settore finanziario: conoscere il meglio possibile la reale composizione dei portafogli di crediti, non solo bancari, in tutte le fasi del ciclo di vita” spiega l’amministratore delegato e presidente, Graziano Meloni, imprenditore seriale e investitore in startup che dopo aver operato per oltre 10 anni all’estero ha deciso di tornare ad investire in Italia, nel settore Fintech nello specifico.

L’idea della startup Manteia nasce come solitamente accade da una problematica diffusa nel settore: “Non vi sono abbastanza risorse qualificate per monitorare o analizzare a fondo i crediti in portafoglio. Nel momento in cui una banca effettua la cessione di un portafoglio vende all’acquirente un insieme eterogeno di titoli: dai cosiddetti crediti problematici a quelli inesigibili, dagli ‘incagli’ in difficoltà a debiti ancora performanti ma da attenzionare – aggiunge Meloni – Di norma dell’analisi di questa enorme quantità di informazioni si occupano team di avvocati, che per forza di cose analizzano solo gli asset più rilevanti. Talvolta soltanto il 5% delle posizioni in portafoglio”.

Manteia, grazie all’intelligenza artificiale, permetteva già di gestire e organizzare il restante 95%, consentendone un’analisi puntuale da parte degli “originator” o degli investitori. Con l’acquisizione di Imola, invece, la tecnologia interviene anche in quest’ultima fase, aumentando la quantità di informazioni analizzabili e le informazioni a disposizione. Dashboard e processi automatizzati, infatti, permettono di condurre un’analisi strutturata e interattiva dell’intero corpo di informazioni, sul quale è possibile effettuare anche la bonifica documentale e informativa. E così facendo si può ricavare di più dal singolo credito presente nel portafoglio. Lo dicono i numeri.

Con l’acquisizione, Manteia integra inoltre la competenza e l‘esperienza ultraventennale dei due soci storici di Imola: l’ing Marco De Felice Ciccoli e l’avvocato Massimo De Felice Ciccoli. “Grazie alla tecnologia di Manteia integrata nella piattaforma Imola è possibile arrivare al raddoppio dell’efficienza e quindi della rendita senza aumentare i costi” afferma Marco De Felice Ciccoli.

Massimo De Felice Ciccoli sottolinea poi il valore trasversale dell’innovazione proposta: “I vantaggi riguardano tutti i soggetti interessati. La banca può valorizzare maggiormente i propri crediti, l’acquirente può velocizzare i processi di valutazione ed individuare gli asset più vantaggiosi su cui puntare; anche i debitori potrebbero vedere risolta la loro posizione in tempi più rapidi e attraverso maggiore dialogo”.

“Molti debiti, infatti, gravano su soggetti che potrebbero essere ancora virtuosi e competitivi: conoscendo nel dettaglio la storia del credito e gli asset sottostanti si potrebbe intervenire per rilanciarli o rivalutarli. L’obiettivo è perseguire un credito esperto, che possa diventare uno strumento di crescita per la società e un fattore per raggiungere un miglioramento generale del sistema. Puntando in assoluto sull’idea di una finanza costruttiva, capace di promuovere lo sviluppo e di generare valore aggiunto” conclude Meloni.

Contatti: https://www.manteia.it/