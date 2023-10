Grazie a San Marco l’acquisto di pitture e vernici di elevata qualità si trasforma in un’esperienza semplice

Ottobre 23, 2023

(Adnkronos) – Milano, 23 ottobre 2023. Potendo contare su un’esperienza affinata in oltre 80 anni, San Marco è un brand italianoparte del ColorificioSan Marco Group, che si occupa della produzione e distribuzione di pitture e vernici. I prodotti, accuratamente selezionati e di elevata qualità, sono concepiti per fornire una risposta puntuale alle richieste di clienti italiani ed esteri. Da semplice colorificio, oggi, il marchio si è affermato come un autorevole punto di riferimento, attivo sia sul panorama nazionale che internazionale, con una rete di rivenditori specializzati.

L’impresa italiana, intraprendente e professionale, s’impegna quotidianamente per posizionarsi come prima realtà industriale nel nostro Paese nel settore dei sistemi vernicianti dedicati all’edilizia professionale, sia in termini di quote di mercato che di qualità dei prodotti e di copertura territoriale.

Non a caso, gli obiettivi perseguiti da San Marco sono molteplici. L’azienda, oltre a sviluppare prodotti rispettosi per l’ambiente, innovativi e tecnologicamente all’avanguardia, punta a fortificare la relazione con il proprio pubblico, grazie ad un’offerta di servizi qualificati e professionali. Inoltre, desidera rappresentare un importante riferimento per collaboratori, clienti, fornitori e stakeholders, sia in termini di etica aziendale che di responsabilità sociale. Il tutto, con l’ambizione di promuovere la cultura dell’edilizia, del restauro e il valore del Made in Italy su scala mondiale.

L’impresa può infatti fare affidamento su un network composto da quasi 1.000 rivenditori, distribuiti in tutta Italia, nonché su centri d’assistenza professionali riforniti e specializzati, che vanno a formare la rete premium.

La proposta di San Marco, accessibile in pochi istanti all’indirizzowww.san-marco.com, include decine di soluzioni, per rispondere ad ogni esigenza: pitture per interni, vernici, impregnanti per legno, stucchi, diluenti o rivestimenti murali, antimuffa per muri. Al portale ufficiale si uniscono centinaia di rivenditori specializzati, sia nel nostro Paese che oltre confine.

Visitando la sezione dedicata alle ultime novità del settore, implementata sull’e-commerce, i clienti possono scoprire spunti e idee interessanti. Senza scordare i contenuti del blog ufficiale, che offrono consigli e suggerimenti preziosi, ad esempio su come rinnovare i propri prodotti in legno o su quali colori scegliere per dipingere le pareti di casa.

Gli acquisti online si realizzano in pochissimi passaggi. Le spedizioni sono rapide e sono effettuate in 2-4 giorni lavorativi da corriere espresso. Le modalità di pagamento disponibili, incluse carte di credito e debito, assicurano completa protezione e trasparenza. È inoltre prevista la possibilità di richiedere il reso entro 14 giorni dalla data di consegna, per tutti gli articoli bianchi o non colorati.

Nell’eventualità in cui l’utente avesse dubbi, necessità di assistenza o volesse ricevere informazioni ulteriori riguardo un prodotto può sempre fare affidamento sul qualificato servizio di customer care multi-canale. Visitando la sezione “FAQ”, infine, s’incontrano risposte rapide ai quesiti più ricorrenti.