Green Flor, Bergamo e Brescia: “Piante, fiori, giardinaggio e complementi per arredare con stile il giardino e la casa”

Giugno 1, 2023

(Adnkronos) – Natura e design, funzionalità ed estetica: soluzioni per trasformare il proprio spazio in un’oasi verde di comfort e bellezza

Bergamo, 1 giugno 2023. Con l’arrivo della bella stagione torna la voglia di verde con cui arredare i propri spazi indoor e outdoor. Green Flor, con i suoi quattro centri dislocati tra Bergamo e Brescia, è il fiore all’occhiello per appassionati e cultori di fiori e piante e di spazi sapientemente arredati in cui trascorrere momenti di relax e bellezza.

“Quando si parla di ambienti, si apre un mondo di possibilità per trasformare il proprio spazio, sia esterno che interno, in un’oasi di comfort e stile”, introduce Luca Lochis, uno dei titolari dell’azienda familiare Green Flor. “Così come gli interni della casa, anche gli esterni hanno bisogno di personalizzazione e di qualche elemento di arredo che li renda comodi, in linea con il proprio stile e, soprattutto, con le proprie esigenze. Dal prato alle piante stagionali e perenni, ma anche per i fiori così come per l’orto e gli elementi d’arredo, siamo a disposizione per qualsiasi tipo di esigenza dei nostri clienti. La nostra filosofia si fonda sul connubio armonico tra natura e design, tra qualità ed estetica, tra funzionalità e sicurezza”.

Il progetto ‘Green Flor – Centro Giardino’ nasce negli anni ’80 dalla passione e dall’esperienza nel campo della floricoltura della famiglia Lochis. Nei quattro punti vendita Green Flor, in provincia di Bergamo e Brescia, sono presenti diversi reparti, tra i quali quello dedicato all’arredamento, sia per esterni che per gli ambienti interni della casa, dove poter scegliere tra diverse tipologie di mobili e arredi da giardino come: salottini, sdraio, dondoli, divani, poltrone, ombrelloni, barbecue, tavoli e sedie, dei migliori brand presenti sul mercato. Green Flor dispone di tutti i materiali ed i prodotti per l’allestimento e la cura di giardini, balconi fioriti, orti e aree verdi di ogni tipo, offrendo una vastissima selezione di piante e fiori di qualità, sia veri che artificiali, piante per l’orto e piante aromatiche.

Non solo, presso i negozi di Calcinate e Paratico, gli amanti degli animali posso visitare il Pet Shop & Zoo Garden, dove trovare animali di piccola taglia (uccellini, roditori e piccoli animali tropicali) a tutto il necessario per la cura degli amici a quattro zampe.

“Operiamo nel settore del gardening a 360 gradi garantendo serietà, professionalità ed esperienza. L’amore per la natura e per il design, unito alla competenza del nostro staff, è la garanzia di un supporto sicuro e affidabile per tutti coloro che hanno l’esigenza di cambiare, modificare o migliorare il proprio spazio verde o un angolo interno della propria abitazione”, spiega Lochis. “Curare un orto, un giardino, un balcone, così come la propria casa, non è un semplice passatempo; dedicarsi all’ambiente in cui si vive, arredandolo con gusto ed occuparsi di piante e fiori, infatti, regala moltissimi benefici per la salute psicofisica, migliorando la qualità della vita. La cura dei propri spazi richiede dedizione e ci dona la lentezza, è un’attività davvero rilassante e non di rado entusiasmante”.

I Centri Giardino Green Flor sono stati progettati per creare un’esperienza di acquisto piacevole e rigenerante in un’atmosfera in armonia con la natura.

Contatti:

https://www.greenflor.it/

https://www.facebook.com/GreenFlorCentroGiardinoBergamo

https://www.instagram.com/green.flor/

Centri Giardino – Green Flor

Calcinate (BG)

S.S Soncinese Ogliese, 573

Pisogne (BS)

Via Kennedy 11, Gratacasolo

Paratico (BG)

Via Giuseppe Garibaldi, 44

Bergamo (BG)

Via Circonvallazione delle Valli, 37