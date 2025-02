Green Power Energia diventa distributore esclusivo di Connee Home per Calabria e Sicilia orientale

26 Febbraio 2025

– L’azienda di Roccella Ionica (RC) amplia la propria offerta con le soluzioni smart home di Connee Home, un sistema innovativo che garantisce automazione, sicurezza e ottimizzazione energetica. Un accordo che rafforza l’impegno di Green Power Energia per la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.

Reggio Calabria, 26 febbraio 2025. Green Power Energia, azienda leader nel settore dell’efficienza energetica, ha siglato una partnership con Connee Home, specialista nelle soluzioni smart home, diventandone distributore esclusivo per Calabria e Sicilia orientale. Un accordo strategico che amplia l’offerta aziendale con una tecnologia innovativa e accessibile.

«Abbiamo scelto Connee Home perché cercavamo una soluzione che andasse oltre la classica domotica, un sistema intuitivo e flessibile, in grado di adattarsi a qualsiasi abitazione e di semplificare concretamente la gestione quotidiana della casa. Ma non solo: Connee Home condivide i nostri valori di sostenibilità. È un partner che, come noi, punta a un futuro in cui l’efficienza energetica e la tecnologia siano davvero al servizio delle persone», spiega Igor Bruzzese, titolare insieme a Francesco Careri di Green Power Energia, azienda di Roccella Ionica (RC), da oltre 15 anni punto di riferimento nel settore delle soluzioni energetiche, tra cui impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, climatizzazione e illuminazione ad alta efficienza.

«Connee Home è una tecnologia innovativa, una soluzione chiavi in mano che trasforma l’intera abitazione in una smart home in un solo giorno – aggiunge Bruzzese -. Come reseller ufficiale, forniamo un kit personalizzabile, configurabile in base alle esigenze di ogni abitazione e modificabile nel tempo. Il cliente lo acquista una tantum e può contare su un servizio di personalizzazione a vita: basta un semplice messaggio WhatsApp per aggiornare o modificare le impostazioni, senza interventi tecnici in casa. Inoltre, il sistema non dipende dal cloud e conserva tutti i dati localmente, garantendo continuità operativa e massima protezione della privacy».

Connee Home permette di gestire illuminazione, climatizzazione, sicurezza ed elettrodomestici tramite un’unica piattaforma intuitiva, facilmente adattabile a qualsiasi abitazione. Inoltre, il sistema è compatibile con oltre duemila dispositivi smart, garantendo un’integrazione completa e personalizzabile.

«Molti pensano che sia un sistema complesso e costoso – illustra Careri -, ma in realtà l’installazione richiede poche ore ed è estremamente semplice da gestire. Uno dei suoi punti di forza è appunto la perfetta integrazione con gli impianti fotovoltaici, che permette di ottimizzare l’autoconsumo e ridurre gli sprechi. Immaginiamo una casa che attiva automaticamente la lavatrice o il climatizzatore nei momenti di massima produzione solare: significa abbattere i costi in bolletta e utilizzare l’energia in modo più intelligente».

Green Power Energia, sempre attenta all’innovazione e alla crescita del settore, sta lavorando per espandere la propria rete di consulenti specializzati.

«Siamo alla ricerca di nuovi professionisti da formare e inserire nel nostro team, per offrire un servizio capillare e altamente qualificato. Il nostro obiettivo è portare questa tecnologia a un numero sempre maggiore di famiglie e abitazioni».

Guardando al futuro, l’azienda sta avviando un progetto di ricerca con un’importante università, volto a definire nuovi parametri qualitativi per la vivibilità domestica.

«Si parla spesso di case green ed efficienza energetica, ma raramente si considerano aspetti fondamentali come la qualità dell’aria, il comfort termico o la gestione semplificata degli impianti. Il nostro obiettivo è sviluppare un modello abitativo che non solo riduca i consumi, ma migliori concretamente la qualità della vita», conclude Bruzzese.

Chi desidera approfondire le soluzioni offerte da Green Power Energia o ricevere maggiori informazioni sull’azienda può visitare le pagine ufficiali: https://www.paginesi.it/scheda/roccella-ionica-green-power-energia-fotovoltaico-sistemi-di-accumulo-moduli-sunpower-batterie-powerwall-tesla/23681540/#profilo e https://g.co/kgs/26Lf5nh.

Sito internet: www.greenpowerenergia.it