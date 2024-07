Green Power Energia: «Incentivi energetici per le aziende: ecco come orientarsi per non sbagliare»

25 Luglio 2024

(Adnkronos) – L’azienda di Roccella Ionica (RC), leader nelle soluzioni su misura nel settore dei servizi energetici e delle fonti rinnovabili, offre una guida esperta alle agevolazioni energetiche per le aziende.

Reggio Calabria, 25 luglio 2024 – Le aziende italiane si trovano ad affrontare sfide energetiche sempre più complesse, tra cui l’aumento dei costi dell’energia e la dipendenza da fonti energetiche fossili. Tutte problematiche che le spingono a ricercare soluzioni alternative.

«È proprio così, ma la buona notizia è che il Governo italiano ha previsto diverse misure di incentivazione per le aziende che investono in soluzioni energetiche rinnovabili e tecnologie di efficientamento energetico», spiega Igor Bruzzese, titolare con Francesco Careri di Green Power Energia. Da oltre 15 anni, l’azienda si occupa di progettazione, realizzazione e installazione di una vasta gamma di soluzioni energetiche, quali impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti di climatizzazione e soluzioni di illuminazione altamente efficienti ed ecocompatibili.

Gli incentivi per le aziende rappresentano, infatti, un’importante opportunità per ridurre i costi energetici, migliorare l’efficienza energetica e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico nazionale.

«In questo momento ci sono tantissime opportunità per le imprese – illustra Careri -: un esempio è Industria 5.0, che incentiva l’efficientamento energetico e la realizzazione di impianti fotovoltaici da fonti rinnovabili. I fondi stanziati per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono cospicui (si parla di diversi miliardi di euro) e prevedono un credito d’imposta che può raggiungere il 63% dell’investimento sostenuto. Altre opportunità interessano la misura “Parco Agrisolare” che sostiene gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Di grande rilievo, poi, il decreto che promuove la creazione e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e, da ultimo, il Fondo Artigiani della Regione Calabria, che sostiene le aziende che investono specificamente nel nostro territorio. Come si evince, i vantaggi per le aziende sono molteplici».

È importante sottolineare che non esiste una soluzione unica per tutte le aziende, in quanto le esigenze energetiche di ogni impresa sono diverse. Quindi è fondamentale effettuare un’analisi approfondita per individuare gli interventi più adatti da adottare. In questo caso, è cruciale rivolgersi a realtà strutturate e competenti che offrono servizi di consulenza.

«C’è ancora molto lavoro da svolgere, come constatiamo quotidianamente – continua Bruzzese -: questo perché vi è una notevole domanda da parte degli imprenditori, ma persistono ancora scarsa conoscenza e informazioni poco chiare e spesso fumose. Ogni azienda richiede una scelta accurata dell’incentivo più adatto alle sue specifiche esigenze. Individuare l’agevolazione più vantaggiosa rappresenta solo il primo passo: è decisivo affidarsi a una società di comprovata esperienza nel settore, capace di offrire una consulenza completa, in grado di trovare soluzioni tecniche su misura e che sappia gestire interamente il progetto. Ciò include tutte le fasi: dalla progettazione all’installazione, fino alla gestione dei permessi e delle richieste di incentivo. È fondamentale, inoltre, che la società sia sempre aggiornata sui bandi e sulle gare e si occupi di tutte le pratiche burocratiche necessarie. Solo così si può beneficiare appieno degli incentivi, sicuri di avere la garanzia di un servizio corretto, trasparente e completo».

www.greenpowerenergia.it