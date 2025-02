Green will save the world: Myplant & Garden International

17 Febbraio 2025

– GREEN EXPO | 19-21 FEBBRAIO 2025

Milano 17 febbraio 2025 – “Asso.Impre.Di.A. dopo il grande successo con la Sua “Passeggiata per l’Italia 2024” dal titolo: “Il Verde e la Salute sono il futuro delle Nostre Città” – dichiara Melissa Rava Presidente di ASSO.IMPRE.DI.A. – torna a Milano nella cornice della nuova edizione di “Myplant & Garden” dal 19 al 21 febbraio 2025 alla Fiera diRho ancora più grande, innovativa e ricca di opportunità”.

“Saremo nel nuovo “paesaggio fieristico” con spazi espositivi su 55.000 mq, – continua Gianluca Bartolini Presidente onorario e Fondatore di Assoi.Impre.Di.A. – che offrirà a tutti professionisti, associazioni, imprese del settore del paesaggio, del garden e del verde urbano e extraurbano, verde sportivo storici, Infrastrutture verdi (Anas, Autostrade e Fs) e dell’orto-florovivaismo, un evento centrale per il settore del “Made in Italy green” che ha scelto come slogan “Big Green Bang di #Myplant2025 : un’esplosione di opportunità per il futuro del verde!”.

Per l’occasione, nell’arco delle tre giornate, grazie all’amica Valeria Randazzol’Exhibition Manager Myplant&Garden, abbiamo organizzato due imperdibili convegni dedicati al verde e all’ambiente:

“IL PAESAGGIO E LA BELLEZZA DELLE CITTÀ | Piantare gli Alberi è facile e giusto?” mercoledì 19 febbraio | dalle 14:30 alle 16:30 | Sala Landscape Area pad. 20;

“BONIFICHE E SISTEMAZIONE A VERDE | Come valorizzare i nostri territori | Ripristino e rafforzamento della biodiversità”venerdì 21 febbraio | dalle 9:30 alle 13:00 | Sala convegni A42 pad. 20.

“Quest’anno abbiamo deciso – dichiaraAlberto PatrunoDirettore Generale diASSO.IMPRE.DI.A. – in collaborazione con la Fondazione E-novation, in occasione della fiera “Myplant & Garden” di partire a stimolare aziende e professionisti a prendere parte ad alcuni eventi collaterali che porteranno dibattiti e temi, dal verde pubblico ai giardini “fuori” dai tanti stand e padiglioni fieristici come “Progettare con il verde: costruire bene è possibile con calcestruzzo di qualità” e “La Sostenibilità al tempo di Trump” dove annunceremo le prossime date della “Passeggiata per l’Italia 2025” dal titolo: “Il Paesaggio e la Bellezza delle città”

“Si comincerà il 18.2 alle 10.30 a Renate (MB) presso l’Istituto Italiano del Calcestruzzo, grazie all’ospitalità del Geom. Silvio Cocco, per confrontarci sul significativo e tema della progettazione di spazi urbani e città col Verde. Ricca sarà la giornata del 19.2, primo giorno di fiera perché, dopo il convegno previsto al primo pomeriggio in fiera, l’aperitivo in città organizzato presso lo Studio Bongiorni del commercialista Ferruccio Bongiorni – conclude Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation – che da giornalista interrogherà gli ospiti sul futuro della parola Sostenibilità negli USA e non solo con l’avvento di Trump. Infine, il 21.2 alle 10.00 parte l’atteso convegno sull’importanza delle Bonifiche e sistemazione a verde, che vedrà la partecipazione di ragazzi delle scuole superiori della “C.F.P. CANOSSA” e “Ok School Academy” di Brescia grazia all’amica Lucia Orto”.

SARANNO TANTI GLI INTERVENTI:

Il 19 febbraio: “IL PAESAGGIO E LA BELLEZZA DELLE CITTÀ| Piantare gli alberi è facile e giusto?”. Da Egbert Roozen, Segretario generale ELCA (European Landscape Contractors Associations), ai tanti Assessori: Giorgio Mantoan, Consigliere delegato allo Forestazione Urbana e Progetto ForestaMI della Città Metropolitana di Milano, Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, Francesco Tresso, Assessore con delega al verde pubblico, viali alberati, parchi e sponde fluviali del Comune di Torino, Michele Babuder, Assessore alle Politiche del territorio del Comune di Trieste, Simone Cretella, Assessore al Verde pubblico, all’Ambiente, al Decoro ed Arredo Urbano del Comune di Campobasso. Non meno importanti gli altri ospiti: Marco Visconti, Presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Barbara Negroni, Consigliere Nazionale CONAF e Coordinatrice Dipartimento infrastrutture verdi e qualità urbana del CONAF, Sabrina Diamanti, Dottore Forestale Georgofila e Accademica Scienze Forestali, Giovanna Alberta Campitelli, Vicepresidente APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Alessandro Bedin, Presidente A.I.D.T.P.G. – Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini e Silvia Brini, Responsabile Area Monitoraggio Qualità Aria e Climatologia Operativa dell’ISPRA.

Il 21 febbraio: “BONIFICHE E SISTEMAZIONE A VERDE | Come valorizzare i nostri territori. Ripristino e rafforzamento della biodiversità”. Il Viceministro del MASE, Vannia Gava, il Parlamentare Europeo, Mario Mantovani, i Deputati Maria Chiara Gadda e Alessandro Colucci, il Consigliere Generale Confindustria Cisambiente Mauro Lajo e Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per la Bonifica delle discariche e dei siti contaminati. Per la Regione Lombardia Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima e i Consiglieri Christian Garavaglia e Luca Marrelli, altri autorevoli interventi: Alessandro Rota, Presidente ANBI Lombardia, Carlo Marino, Presidente ANCI Campania, Gianluigi Pirrera, Vicepresidente AIPIN, Pasquale Bacco, Medico Legale, Valerio Lucciarini De Vincenzi, Presidente Rete Comuni Sostenibili, Antonio Lamonarca, Architetto, Nicola Spadafora, Presidente CONFAPI Milano.

Link programma e per registrazione:

https://www.assoimpredia.com/myplant-garden-2025/