Greene Enterprise ottiene il controllo di processo critico, necessario per un’elevata efficienza e sostenibilità della tecnologia di recupero dei rifiuti

Marzo 20, 2023

Il processo di pirolisi e gassificazione multivariabile sostiene una produzione ottimizzata grazie all’architettura di controllo completamente digitalizzata fornita dal DCS PlantPAx.

BRUXELLES, 20 marzo 2023 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il ruolo chiave svolto dal proprio sistema DCS (Distributed Control System) Plantpax® nell’ambito di una tecnologia innovativa ed estremamente efficace per il recupero dei rifiuti, sviluppata dalla società spagnola Greene Enterprise.

Il processo di pirolisi e gassificazione di Greene Enterprise può ridurre fino all’80% dei rifiuti trasformandoli in prodotti preziosi come gli oli di pirolisi.

Il processo di pirolisi e gassificazione di Greene Enterprise può ridurre fino all’80% dei rifiuti trasformandoli in prodotti preziosi come oli di pirolisi o biochar che possono essere utilizzati come materie prime in diversi processi industriali.

Greene evidenzia quanto questa tecnologia rappresenti una soluzione ecologica redditizia per le aziende che devono gestire in modo efficiente e sostenibile grandi quantità di rifiuti in conformità con i programmi e la legislazione in materia di sostenibilità.

Eric Chalengeas, regional vice president, sales south region, di Rockwell Automation, spiega: «La sostenibilità è una sfida per molte aziende, tuttavia le moderne soluzioni digitali contribuiscono non solo a ridurre gli sprechi durante la produzione, ma anche, come in questo caso, dopo lo smaltimento, con un controllo più rigoroso dei processi.

«Per questa applicazione, il nostro DCS PlantPAx era la piattaforma di controllo di processo ideale, nell’ambito di un’implementazione più ampia di strumenti digitali che includeva anche simulazioni digital twin . Ciò ha rappresentato anche un ottimo esempio di collaborazione all’interno del nostro ecosistema PartnerNetwork™, poiché Greene ha potuto trarre vantaggio anche dall’esperienza di dominio del nostro distributore specializzato, TCA-Automation.»

Vicente Centelles Forner, responsabile di Greene Enterprise afferma: «La nostra tecnologia di gassificazione è così efficace perché l’abbiamo suddivisa in più stadi, una scelta che ci consente un maggiore controllo in ogni fase. Anche se ciò implica un’ulteriore complessità con un maggior numero di variabili, con il DCS PlantPAx, tutti i parametri sono costantemente ottimizzati».

L’ultima versione del DCS PlantPAx è stata progettata appositamente per essere parte integrante delle strategie di trasformazione digitale in un’ampia gamma di applicazioni di processo. Integrandolo con altre soluzioni digitali, utenti e produttori possono prendere decisioni migliori e più rapide per il controllo dei processi, consentendo loro di rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti e alle specifiche in rapida evoluzione.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2017724/0051_GREENE_WEB.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/greene-enterprise-ottiene-il–controllo–di-processo-critico-necessario-per-unelevata-efficienza-e-sostenibilita-della-tecnologia-di-recupero-dei-rifiuti-301774954.html