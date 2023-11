Gres-Sassuolo.it, pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato di design

Novembre 27, 2023

(Adnkronos) – Sassuolo, 27 novembre 2023. Riconosciuta in tutto il mondo per il suo standard d’eccellenza, la tradizione ceramica di Sassuolo trova una delle più importanti espressioni in ambito digitale con Gres-Sassuolo.it, il punto di riferimento che rende l’acquisto online di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato di alta qualità più semplice.

Fondato proprio a Sassuolo, nel cuore del dipartimento ceramico italiano, Gres-Sassuolo.it rappresenta una realtà distintiva e unica nel settore dell’e-commerce. Ha infatti dato forma ad un’offerta dedicata ad una clientela esigente, in cui figurano materiali rigorosamente Made in Italy.

Ogni pezzo che fa parte del catalogo, in cui s’incontrano circa 450 prodotti, rappresenta una scelta attenta e ponderata. Contrariamente ad altri competitor che fanno della vastità dell’offerta il loro punto di forza, Gres-Sassuolo.it privilegia la selezione accurata, garantendo un prodotto che risponde in modo preciso e puntuale ai canoni di durata e qualità.

Oltre a rappresentare un tradizionale luogo d’acquisto, l’e-commerce assicura un’esperienza completa sotto ogni punto di vista, grazie alla consulenza dedicata di alto livello che accompagna ogni utente nella scelta del prodotto più adatto: dal gres porcellanato effetto legno al gres porcellanato effetto marmo, passando per i rivestimenti bagno.

Tra gli altri vantaggi offerti da Gres-Sassuolo.it vi è senza dubbio la trasparenza e semplicità di navigazione. L’utenteha l’opportunità di visualizzare immediatamente i prezzi finali dei prodotti, sviluppando autonomamente preventivi senza il rischio di sorprese inaspettate. Tutto è concepito per assicurare un acquisto sereno: i prezzi includono sempre l’IVAe, in aggiunta, la consegna diventa gratuita per l’intero territorio nazionale.

La spedizione di campioni rappresenta un ulteriore servizio distintivo. Consente, infatti, ai potenziali acquirenti di valutare la qualità del prodotto, sentendo e toccando con mano il materiale, prima di effettuare l’ordine finale.

Dunque, Gres-Sassuolo.it desidera presentarsi come il “porto sicuro” nel vasto mare dell’e-commerce per chi desidera pavimenti e rivestimenti di qualità. Onestà e trasparenza non sono semplici parole, ma importanti valori che conducono ogni interazione con il cliente. un’autorevole conferma è rappresentata dall’eccezionale feedback ricevuto dalla community, con recensioni stellari che attribuiscono un rating massimo di 5/5 su Google.

L’azienda crede, infine, in un commercio digitale ottimizzato ed efficace, concepito per offrire al cliente una proposta di valore superiore rispetto a quella dei rivenditori locali. Un impegno che sta portando verso la costituzione del ruolo di riferimento premium nel settore online dei pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato.

Gres-Sassuolo.it si pone quindi come una nuova frontiera nel settore ceramico online, fondendo sapientemente tradizione, qualità e innovazione.

Per informazioni: https://www.gres-sassuolo.it/

