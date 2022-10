Grimaldi (Fast Edil Srl): “Vendita, noleggio e manutenzione di macchine per il movimento terra, puntando sempre sulla qualità”

Settembre 29, 2022

(Adnkronos) – L’azienda di Cardito (Napoli) sceglie prodotti delle migliori marche e dispone di un’officina mobile per il pronto intervento

Napoli, 29 settembre 2022. Gli interventi di movimento terra sono necessari per compiere una grande varietà di operazioni: dalla costruzione di nuovi edifici e strade al livellamento e consolidamento dei terreni agricoli, dal ripristino di smottamenti e frane alla realizzazione di interventi di urbanizzazione, passando per la posa di infrastrutture per le telecomunicazioni, a cominciare dalla fibra ottica. L’aspetto ricorrente in ognuna di queste situazioni è la necessità di lavorare rispettando i tempi e garantendo la massima sicurezza degli operatori, ragione per cui nella scelta e nella manutenzione dei macchinari da utilizzare nulla può essere lasciato al caso. Lo sa bene Salvatore Grimaldi, titolare di Fast Edil Srl, azienda di Cardito, in provincia di Napoli, specializzata nella vendita e nel noleggio di macchinari per l’edilizia e il movimento terra, che parlando della propria attività afferma di non prendere mai la via più breve: “Facciamo tutto quello che possiamo e in modo scrupoloso, dall’inizio alla fine, senza scuse né scorciatoie”.

Ed è lavorando in questo modo che l’azienda negli anni è cresciuta ed ha allargato il proprio ambito di competenza. Fondata nel 2009 da Antonio Grimaldi come società specializzata nella vendita di ricambi per il movimento terra, oggi Fast Edil si occupa anche della vendita, del noleggio e della riparazione dei macchinari e della fornitura di ogni tipo di prodotto legato al settore: dai martelli demolitori all’olio, dagli escavatori alle rampe da carico, dalle macchine taglia suolo alle carotatrici e molto altro.

“L’obiettivo è essere pronti a rispondere a qualsiasi esigenza del cliente proponendo prodotti e servizi all’avanguardia e capaci di rendere sempre più confortevoli le operazioni da svolgere” aggiunge Grimaldi, che per la vendita e il noleggio (con o senza conducente, a seconda delle necessità) sceglie solo marchi di prima qualità, che garantiscono prestazioni di livello. A ciò, inoltre, si aggiunge la capacità di saper accompagnare ogni avventore nella scelta migliore per le proprie esigenze: “Abbiamo personale esperto, che opera da oltre 30 anni nel settore – sottolinea l’imprenditore – Siamo orgogliosi di condividere la nostra esperienza, mettendola al servizio del cliente”.

Un’esperienza che risulta preziosa anche per la riparazione e la manutenzione dei mezzi, effettuata sia nella sede di Cardito sia attraverso il pronto intervento con l’officina mobile, qualora non fosse possibile spostare agevolmente i mezzi. Non a caso il motto di Fast Edil è “dai il massimo e otterrai il massimo”, conclude Grimaldi, evidenziando l’importanza di “lavorare ogni giorno con impegno e determinazione, puntando a una costante ricerca della qualità”.

Contatti: https://www.movimentoterrafastedil.it/