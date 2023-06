Growatt presenta VITA 550 in Europa, facendo un’altra mossa nel campo delle centrali elettriche portatili

Giugno 26, 2023

SHENZHEN, Cina, 26 giugno 2023 /PRNewswire/ — Per gli amanti del campeggio che ancora si affidano a generatori a combustibile per l’alimentazione all’aperto, è arrivato il momento di cambiare: Growatt ha infatti introdotto in Europa il VITA 550. Migliorerà sicuramente l’esperienza dell’utente offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. A partire dal 2 giugno, il VITA 550 sarà disponibile in Europa sui siti ufficiali di Growatt (EU/DE/UK).

Il precedente lancio negli Stati Uniti ha ricevuto una reazione positiva da parte degli utenti, rafforzando la fiducia di Growat nel lancio di VITA 550 in Europa. Questa stazione elettrica leggera e compatta ha una capacità di 538Wh e una potenza di 600W. Con la funzione Watt+, consente il funzionamento di dispositivi di potenza superiore a quella nominale (fino a 1050 W). Inoltre, la funzione UPS aggiornata aumenta l’affidabilità dell’alimentazione. Qual è la funzione UPS? Consente a VITA 550 di mantenere l’alimentazione anche in caso di interruzione della rete elettrica, evitando la perdita di dati e i danni alle apparecchiature causati dai blackout.

Inoltre, VITA 550 è in grado di ricaricarsi all’80% in 1 ora tramite una presa a muro e offre oltre 3000 cicli di vita con le batterie LiFePO4. Il VITA 550 può essere ricaricato completamente in 2,5 ore con i pannelli solari, grazie alla sua potenza massima di 240 W. Supporta anche la ricarica in auto, rendendolo un’ottima opzione per gli spostamenti. Il design a dieci uscite rende VITA 550 la soluzione perfetta per ogni scenario.

“Alla luce del feedback dei clienti, abbiamo aggiunto la funzione UPS per il VITA 550, consentendo agli utenti di affrontare una gamma più ampia di scenari applicativi”, ha dichiarato Lisa Zhang, Vice Presidente Marketing di Growatt, “Abbiamo osservato attentamente la domanda del mercato, comunicando con i clienti e sviluppando offerte innovative per soddisfare al meglio le richieste dei clienti e assisterli nella risoluzione dei problemi legati all’energia verde”.

Il VITA 550 sarà in vendita in Europa il 2 giugno al prezzo di 599 € (529 £).

Informazioni su Growatt

Growatt, esperto di nuove energie riconosciuto a livello mondiale, dal 2011 è stato preferito da oltre 3,6 milioni di appassionati di energia pulita in tutto il mondo. Concentrandosi sul settore della generazione di energia pulita, dello stoccaggio e della digitalizzazione, Growatt offre soluzioni energetiche intelligenti per tutti gli scenari, per consentire l’indipendenza energetica di tutti. In qualità di pioniere del settore, Growatt ha accumulato anni di esperienza e dispone di tecnologie all’avanguardia per garantire una vita più intelligente e affidabile all’insegna dell’energia pulita per individui, famiglie e aziende. Clicchi per saperne di più sulle centrali elettriche portatili Growatt.

