Gruppo Adecco: Risultati del secondo trimestre 22 – Momentum della quota di mercato, crescita solida e margine

Denis Machuel, CEO del gruppo Adecco, ha commentato:

“Il Gruppo ha compiuto progressi in questo trimestre in diverse aree importanti – l’integrazione di Akkodis è a buon punto e l’azienda combinata ha registrato una crescita sana, Adecco ha migliorato le sue prestazioni in termini di quote di mercato e ha mostrato alcuni segnali incoraggianti di cambiamento negli Stati Uniti, mentre il settore delle soluzioni di reclutamento LHH e le iniziative digitali, tra cui Ezra e Hired, hanno continuato a ottenere ottime prestazioni. Allo stesso tempo, è chiaro che vi sono ulteriori opportunità di miglioramento delle prestazioni per raggiungere il nostro pieno potenziale. Nel mio primo mese come CEO del gruppo, ho trascorso molto tempo a visitare i nostri mercati, a relazionarmi con le nostre attività, ad ascoltare i nostri clienti e a incontrare i nostri collaboratori. Sono convinto che abbiamo aziende eccellenti e persone fantastiche in tutta l’organizzazione. Individuare le leve e poi azionarle per migliorare le prestazioni è la mia priorità assoluta. Il Gruppo continua a concentrarsi sull’attuazione rispetto alla sua strategia, fornendo miglioramenti della produttività dagli investimenti effettuati e aumentando la nostra quota di mercato diventando il partner preferito dai nostri clienti e dai talenti che serviamo.”

