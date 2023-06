Gruppo Axa, in vista del piano strategico cambio nel Comitato Direttivo

Giugno 7, 2023

(Adnkronos) – – Il Gruppo Axa ha realizzato una serie di cambiamenti all’interno del proprio Comitato direttivo in vista del lancio del prossimo Piano Strategico, che sarà presentato nel corso del primo trimestre 2024.

– Patrick Cohen, attuale CEO di Axa Francia e CEO di Axa Italia fino al 2021, è stato nominato CEO Axa Europa, il più grande perimetro business del Gruppo. Avrà inoltre l’incarico di costituire una nuova unità di business europea dedicata al salute.

Milano, 7 giugno 2023. Il Gruppo Axa ha realizzato una serie di cambiamenti all’interno del proprio Comitato direttivo in vista del lancio del prossimo Piano Strategico, che sarà presentato nel corso del primo trimestre 2024. Fra questi spicca la nomina di Patrick Cohen a CEO Axa Europa, il più grande perimetro business del Gruppo. Cohen, Ceo di AXA Italia fino al 2021 e poi per due anni alla guida di AXA France, dove ha conseguito risultati record in termini di modernizzazione e soddisfazione clienti, risolvendo anche la controversia tra la compagnia e clienti ristoratori che avevano dovuto sospendere l’attività durante il lockdown, e supervisionerà anche le attività del business salute a livello internazionale, oggi frammentate tra differenti entità. Succederà nel ruolo che era di Antimo Perretta, che andrà in pensione alla fine del 2024 e nel frattempo resterà per accompagnare la transizione, collaborando direttamente con Thomas Buberl al quale Cohen esprime la più grande riconoscenza per la fiducia e il sostegno.

Un cambiamento che si iscrive in una riorganizzazione più ampia per preparare il lancio del nuovo Piano Strategico 2024/2026.

“Il 2023 è un anno cruciale per Axa, poiché segna la fine del nostro piano Driving Progress e l’inizio di un nuovo ciclo strategico per i prossimi tre anni. Siamo sulla buona strada per superare gli obiettivi del nostro piano attuale e vorrei ringraziare tutto il mio team di leadership per questa notevole performance, nonostante un contesto spesso incerto e difficile. Vorrei ringraziare in particolare, per il loro contributo fondamentale, Georges Desvaux, Antimo Perretta e Gordon Watson, che hanno svolto un ruolo importante nella trasformazione del Gruppo e che lasceranno il Comitato di gestione di Axa. Questo team rinnovato conferma la forza e la diversità del pool di talenti interni di Axa. Ci offre inoltre l’opportunità di evolvere i perimetri di alcuni dei nostri mercati e delle nostre funzioni centrali, per preparare il Gruppo all’attuazione della nostra nuova ambizione strategica e delle nostre priorità a lungo termine”, ha dichiarato Thomas Buberl, ceo di Axa.

I cambiamenti nelle principali aree geografiche del Gruppo

Patrick Cohen, membro del Comitato direttivo di Axa e ceo di Axa France, è stato nominato CEO European Markets and Health e continuerà a riportare a Thomas Buberl.

Guillaume Borie, Deputy CEO di Axa France, viene nominato CEO di Axa France ed entra a far parte del management committee, riportando a Thomas Buberl.

Hassan El-Shabrawishi, CEO di Axa Africa, è ora CEO International Markets e supervisionerà le attività di Axa in America Latina, Africa, Medio Oriente, Turchia, India e Sud Est asiatico. Entra a far parte del management committee, riportando a Thomas Buberl.

Axa Japan e Axa Greater China (Hong Kong e Cina) riporteranno direttamente e George Stansfield, Group Deputy CEO e General Secretary dell’area geografica. Gordon Watson è stato nominato Presidente non esecutivo per l’Asia.

“Vorrei ringraziare calorosamente Antimo Perretta, che ha guidato le nostre attività in Europa e in America Latina negli ultimi anni Continuerà a sostenere me e alcune delle nostre unità aziendali con un ruolo di consulenza prima del suo pensionamento nel 2024″, ha proseguito Buberl che ha aggiunto: “Sono molto lieto che Patrick Cohen assuma la supervisione delle nostre attività europee e lo sviluppo della nostra attività internazionale nel settore Salute. Patrick ha guidato con successo Axa France, sia in termini di trasformazione che di performance. Sono inoltre lieto di annunciare la nomina di Guillaume Borie a CEO di Axa France. Guillaume ha svolto un ottimo lavoro alla guida di tutte le nostre reti di distribuzione in Francia dal 2019 ed è perfettamente posizionato per proseguire lo sviluppo di questa entità principale. Sono inoltre molto felice che Hassan El-Shabrawishi, che ha guidato con successo le nostre attività in Egitto e in Africa negli ultimi anni, sarà ora incaricato di sviluppare le nostre attività in alcuni dei nostri mercati più promettenti e di farle crescere al massimo del loro potenziale”.

“Desidero inoltre ringraziare Gordon Watson per il suo contributo decisivo alla trasformazione delle nostre attività in Asia, che ci permette di evolvere verso un’organizzazione geografica adatta ai diversi profili ed esigenze delle nostre entità nella regione. In qualità di Presidente non esecutivo per l’Asia, sosterrà l’attuazione di questa nuova fase e continuerà ad aiutare i team con la sua esperienza unica”, ha poi rimarcato Buberl.

Nuovi membri del Comitato direttivo nelle funzioni centrali:

Nancy Bewlay, CEO di Axa XL Reinsurance, è stata nominata Chief Underwriting Officer del Gruppo ed entra a far parte del Comitato direttivo. Riporterà a Frédéric de Courtois, Group Deputy CEO responsabile di Finance, Operations, Strategy, Risk, Underwriting.

Françoise Gilles, Chief Strategic Development Officer di Axa Asia, è nominata Chief Risk Officer del Gruppo ed entra a far parte del Comitato direttivo. Riporterà a Frédéric de Courtois..

Anu Venkataraman, è nominata Chief Strategy Officer del Gruppo, in aggiunta al suo attuale ruolo di Group Head of Investor Relations. Entrerà a far parte del Comitato di gestione riportando a Frédéric de Courtois e ad Alban de Mailly Nesle, Direttore finanziario del Gruppo e membro del Comitato direttivo.

“La creazione di una funzione di Chief Underwriting Officer per il Gruppo sarà fondamentale per realizzare le nostre ambizioni di crescita e di eccellenza tecnica per il prossimo piano strategico”, ha osservato Buberl che ha poi aggiunto: “Nancy Bewlay, che ha contribuito in modo decisivo al turnaround di AXA XL e AXA XL Re, ha l’esperienza e il track record perfetti per guidare questa nuova funzione. Sono lieto di nominare Françoise Gilles nuovo Group Chief Risk Officer. Françoise porterà la sua leadership e le sue precedenti esperienze come Chief Risk Officer in diverse entità e regioni. Come Group Head of Investor Relations, Anu Venkataraman ha dimostrato la sua visione strategica e la sua eccellente conoscenza del settore. In qualità di Chief Strategy Officer, succederà a Georges Desvaux, che ha deciso di andare in pensione alla fine dell’anno e che desidero ringraziare per il suo contributo fondamentale al successo del nostro piano Driving Progress e alla preparazione del nostro prossimo ciclo strategico. Non vedo l’ora di lavorare con tutti i membri del mio team di leadership per finalizzare e lanciare il nostro prossimo piano strategico”, ha concluso.

Il nuovo Comitato direttivo inizierà a lavorare insieme dal 1° luglio e sarà composto da:

Frédéric de Courtois, Group Deputy CEO, Finance, Operations, Strategy, Risk, Underwriting

George Stansfield, Group Deputy CEO, General Secretary, con supervisione su Axa Japan, Axa Greater China (China and Hong Kong)

Nancy Bewlay, Group Chief Underwriting Officer

Guillaume Borie, CEO Axa France

Helen Browne, Group General Counsel

Patrick Cohen, CEO European Markets & Health

Ulrike Decoene, Group Chief Communication, Brand & Sustainability Officer

Hassan El-Shabrawishi, CEO International Markets (Africa, Turkey, Middle East, Latin America, Thailand, Indonesia, Philippines, India Life)

Françoise Gilles, Group Chief Risk Officer

Scott Gunter, CEO Axa XL

Alban de Mailly Nesle, Group Chief Financial Officer

Marco Morelli, Executive Chairman AXA Investment Managers

Karima Silvent, Group Chief Human Resources Officer

Anu Venkataraman, Group Chief Strategy Officer, Head of Investor Relations

Alexander Vollert, Group Chief Operating Officer, CEO Axa Group Operations

Renaud Guidée nominato CEO di AXA XL Reinsurance

Renaud Guidée, che dal 2019 ricopre il ruolo di Group Chief Risk Officer, è stato nominato CEO di Axa XL Reinsurance, succedendo a Nancy Bewlay. Riporterà a Scott Gunter, CEO di Axa XL e membro del Comitato direttivo di Axa.

Per maggiori informazioni: axa.com