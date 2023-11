Gruppo EcoCasa:in prima linea nella promozione di un futuro sostenibile

Novembre 3, 2023

(Adnkronos) – Gruaro,03 novembre 2023-Gruppo EcoCasa, brand leader nella commercializzazione e nell’installazione di soluzioni energetiche sostenibili, si impegna attivamente a delineare il futuro dell’efficienza energetica delle abitazioni, offrendo ai proprietari di immobili la possibilità di passare a energie più pulite e rinnovabili.

La missione di Gruppo EcoCasa è chiara: essere pionieri nel trasformare il modo in cui le persone vedono e utilizzano l’energia nelle loro case, secondo quanto ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Ema SRL– proprietaria del marchio Gruppo EcoCasa. L’energia solare è fondamentale in questa transizione.Non solo vengono promossi attivamente i benefici dei sistemi fotovoltaici,ma grazie all’esperienza e e alle competenze, Gruppo EcoCasa è in grado di offrire consulenza personalizzata e soluzioni efficienti che permettono una conversione efficace dell’energia solare in elettricità pulita.

Mal’offerta di Gruppo EcoCasa non si ferma al solare. La società è all’avanguardia nell’introduzione di batterie di accumulo, che permettono un uso ottimizzato dell’energia solare,ed i sistemi ibridi innovativi,che combinano diverse fonti rinnovabili.

Ogni casa è diversa e ogni famiglia ha esigenze uniche,conferma l’Amministratore Delegato del Gruppo. Ecco perché viene offerta una gamma completa di soluzioni,dalle caldaie ad alta efficienza ai climatizzatori,e persino la ristrutturazione di tetti con materiali eco-sostenibili. L’obiettivo è fornire un pacchetto energetico completo e su misura per ogni cliente.

Gruppo EcoCasa non è solo un fornitore di soluzioni, ma un ambasciatore del cambiamento. La società organizza regolarmente eventi e seminari per educare il pubblico sui benefici ambientali ed economici delle energie rinnovabili.

Il desiderio è quello di creare una cultura del rispetto ambientale e sensibilizzare le persone sull’importanza delle scelte energetiche sostenibili, E il Gruppo è orgoglioso di guidare questa rivoluzione e di aiutare i clienti a fare scelte informate per un futuro più verde.

