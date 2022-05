Gruppo Enercom: “Affinché l’energia di domani diventi più sostenibile, efficiente ed inclusiva”

Maggio 18, 2022

(Adnkronos) – Crema, 18 maggio 2022. Il Gruppo Enercom è una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, con alle spalle una tradizione di oltre 70 anni. Attraverso le sue 6 aziende, il Gruppo è attivo in 5 principali aree di business: produzione rinnovabili, distribuzione gas, vendita di luce e gas, efficientamento energetico e servizi al pubblico ed al privato. Il Gruppo porta energia a più di 165.000 clienti, ha 35 punti vendita a marchio sul territorio, illumina più di 3.000 km di strade (quanto da Milano a Capo Nord), investe ogni anno più di 12 milioni di euro in infrastrutture, mezzi, risorse umane e offre ai 300 dipendenti 4500 ore di formazione. Il Gruppo Enercom punta ad anticipare i cambiamenti considerando l’innovazione una leva strategica per competere nei mercati di riferimento.

L’azienda ha sede a Crema e a Cremosano ha rilevato alcuni edifici dove sorgerà il nuovo quartier generale – Fabrica Enercom – che ospiterà due delle società del Gruppo: Enercom Luce e Gas e Simet; il piano si inserisce all’interno di un programma di better building incentrato sul miglioramento della sostenibilità dei siti aziendali in un’ottica di benessere delle persone e delle comunità. Il progetto – curato da Ermentini Architetti – non prevede, infatti, la realizzazione di una nuova costruzione, che avrebbe sottratto terreno all’ambiente, ma di un vero e proprio progetto di recupero di tre edifici industriali contigui, adottando misure ecocompatibili e rispettose del territorio: verranno, ad esempio, implementate soluzioni per massimizzare il risparmio energetico, il recupero delle acque piovane e la riduzione delle emissioni di CO2.

Dalla sua nascita il Gruppo Enercom ha ‘sposato’ un modello d’impresa che, oltre a perseguire i propri obiettivi di business, lavora costantemente per il progresso delle persone, delle comunità e dell’ambiente in cui opera, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità declinata in tutti i suoi progetti. A ottobre 2021, la società ha, inoltre, lanciato Innovation2Live – Gruppo Enercom Innovation Platform la piattaforma dedicata all’open innovation nel settore dell’energia: un progetto di innovazione aperta, un vero e proprio laboratorio dedicato alle nuove soluzioni pensate per migliorare la vita delle persone, le città e il clima in un’ottica sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. La piattaforma ospita diverse iniziative e ha due focus principali: la diffusione di una cultura dell’innovazione in tutte le sue declinazioni, attraverso interviste e webinar con esperti del settore e protagonisti che fanno dell’open innovation nell’ambito energetico la propria missione e la selezione di idee e progetti attraverso una call “aperta” sulla piattaforma, rivolta alle startup e scaleup, con l’obiettivo di mettere in campo nuove soluzioni nel settore dell’energia. Dalla produzione all’efficientamento energetico fino ad arrivare a tutti i servizi che ruotano attorno allo stesso mercato. “Sostenibilità e innovazione sono i due pilastri che sorreggono la missione del Gruppo Enercom sin dalla nascita e Innovation2live ne è parte integrante; il nostro obiettivo è stimolare e rendere il dibattito attorno a questi temi il più ampio possibile perché crediamo che le città del futuro ma, soprattutto quelle del presente, non possano prescindere dall’innovazione sostenibile per la loro crescita; lavorare nel mercato dell’energia per noi significa accompagnare i cittadini e migliorare la loro qualità di vita in tutti luoghi in cui abitano: abitazioni e centri urbani” conclude Cristina Crotti, Presidente del Gruppo Enercom.

www.gruppoenercom.it