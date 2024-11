Gruppo Enercom: sostenibilità, investimenti locali e laboratori scolastici per un futuro sempre più green

18 Novembre 2024

Milano, 18 novembre 2024 – Il Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, presenta un piano ambizioso per la sostenibilità e l'innovazione, rafforzando il suo ruolo di partner strategico per le comunità locali e protagonista di un cambiamento sostenibile. Con il secondo Bilancio di Sostenibilità, il Gruppo sottolinea il proprio impegno verso obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), abbracciando un modello di

Le iniziative del Gruppo spaziano dall’implementazione di strutture per l’autoconsumo energetico collettivo alla creazione di percorsi formativi per i dipendenti, investimenti in cybersecurity e progetti educativi che portano l’energia direttamente nelle scuole.

Bilancio di Sostenibilità: un impegno solido verso ambiente e comunità

Il Bilancio di Sostenibilità relativo al 2023 è per Enercom molto più di un resoconto annuale: è una dichiarazione di intenti, fondata su standard internazionali, che guida le scelte aziendali per una crescita sostenibile e responsabile. Redatto secondo le linee guida dei Global Reporting Initiative Standards, il bilancio evidenzia il consolidamento della governance ESG, arricchita dalla creazione di un Comitato di Sostenibilità e dalla figura di un Innovation & ESG Manager, ruoli chiave per garantire il monitoraggio e l’integrazione delle pratiche sostenibili all’interno delle strategie aziendali.

Nel 2023, Enercom ha registrato una crescita del personale del 26,6%, raggiungendo 386 dipendenti. L’azienda ha investito oltre 10.000 ore in formazione, incrementando del 34% le attività di aggiornamento professionale rispetto all’anno precedente, con una particolare attenzione allo sviluppo delle competenze digitali. Importante anche il risultato in ambito di parità di genere, con l’ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 per la società di vendita Enercom Srl, che ha ottenuto un punteggio di verifica dell’82,5%, superando ampiamente la media nazionale del 70%.

Sostenibilità locale e comunità energetiche: l’energia condivisa di EnerCER

Enercom continua a sostenere attivamente le comunità in cui opera, attraverso iniziative a favore dello sviluppo locale. Un esempio significativo è la creazione della Comunità Energetica Rinnovabile EnerCER a Cremosano, un progetto che promuove l’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, coinvolgendo i cittadini nella produzione di energia pulita. Costituita con l’obiettivo di servire dipendenti, cittadini e aziende situati nel territorio collegato alla medesima cabina primaria (Crema, Cremosano, Madignano, Ripalta Cremasca, Credera Rubbiano), EnerCER è una società cooperativa formata da nove soci fondatori. Questa iniziativa, partita dai dipendenti, ha trovato un forte supporto da parte del Gruppo Enercom che ha messo a disposizione l‘energia in eccesso prodotta dal proprio impianto della nuova sede di Cremosano.

Cybersecurity e innovazione digitale: protezione e sviluppo

Consapevole dell’aumento degli attacchi informatici, Enercom ha implementato un nuovo sistema di cybersecurity per garantire la protezione dei dati aziendali e dei clienti. In collaborazione con un’azienda specializzata, il Gruppo ha potenziato le misure di sicurezza per assicurare la massima affidabilità nella gestione delle informazioni sensibili, consolidando così la fiducia dei propri stakeholder.

Nuovo volto per i punti vendita: la customer experience si rinnova

Enercom ha recentemente avviato un progetto di restyling dei punti vendita di Crema, Cremona e Albizzate, accompagnato dall’apertura di un nuovo spazio a Lodi.

Il progetto, realizzato dallo studio Lapis, storica azienda di riferimento nel territorio lombardo nel campo della progettazione e dell’arredamento, non rappresenta solo un rinnovamento estetico, ma un passo significativo verso un’evoluzione dell’identità aziendale e dell’approccio al cliente, intrapreso nell’ultimo anno con un rebranding completo del Gruppo, che riflette la sua crescita, innovazione e l’impegno continuo nel settore energetico.

Questa trasformazione include una rinnovata visione della customer experience, mirata a coinvolgere in modo più attivo e diretto i clienti. Enercom non è più solo un fornitore di gas ed energia, ma si propone come un consulente per soluzioni energetiche personalizzate, in grado di rispondere alle diverse esigenze.

I nuovi punti vendita si trasformeranno in spazi aperti e accoglienti, progettati per facilitare un’interazione più profonda con la clientela. Elementi come tavoli in legno, le postazioni di lavoro arricchite da muschio verde e le illustrazioni coreane creeranno un ambiente confortevole e più vicino al consumatore.

Enercom Energy for Kids: l’energia per i bambini

Enercom porta il tema dell’energia nelle scuole con il progetto “Enercom Energy for Kids”, rivolto agli studenti delle quinte elementari di Crema e provincia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la società Pleiadi, specializzata in divulgazione scientifica, propone un percorso educativo pratico e coinvolgente per avvicinare i più giovani alle fonti rinnovabili, all’efficienza energetica e alla riduzione degli sprechi.

I bambini partecipanti, provenienti da scuole locali, potranno apprendere come l’energia idroelettrica e solare alimentano la nostra vita quotidiana, sperimentando il funzionamento di turbine, alternatori e circuiti elettrici attraverso giochi e attività scientifiche. La sfida finale invita gli alunni a identificare i comportamenti virtuosi per risparmiare energia, trasformando le nozioni teoriche in consapevolezza pratica.

“Il 2023 è stato un anno di grandi sfide e traguardi raggiunti. Guardiamo al futuro con grande senso di responsabilità verso le persone, i territori, le comunità e l’ambiente in cui operiamo. Il nostro percorso di sviluppo e consolidamento continua con energia e determinazione, convinti che la sostenibilità sia l’unica chiave per una crescita rispettosa dell’ambiente e di tutti coloro che lo abitano” dichiara Cristina Crotti, presidente Gruppo Enercom.

“Nel nostro percorso verso la sostenibilità, riconosciamo l’importanza di coinvolgere tutti i livelli dell’organizzazione. La nostra missione è integrare i principi di sostenibilità in ogni decisione e processo aziendale, assicurandoci che ognuno possa contribuire attivamente. Attraverso la creazione di un Comitato ESG e l’assegnazione di ruoli chiave, ci impegniamo a promuovere una cultura della responsabilità condivisa. La nostra visione è chiara: vogliamo costruire un futuro in cui le pratiche sostenibili non siano solo una scelta obbligata, ma divengano parte di noi stessi, presupposto fondamentale per ogni piano di crescita. Solo così potremo affrontare le sfide globali con efficacia e garantire il benessere delle generazioni future.” dichiara Paolo Magni, ESG manager del Gruppo Enercom.

Contatti:

www.gruppoenercom.it