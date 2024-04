Gruppo Esaote: l’Assemblea approva il bilancio al 31 dicembre 2023

24 Aprile 2024

GENOVA, Italia, 24 aprile 2024 /PRNewswire/ — L’Assemblea degli Azionisti di Esaote S.p.A., riunitasi oggi a Genova, ha approvato il bilancio della società al 31.12.2023.

Tutti in crescita i principali dati relativi al consolidato di Gruppo dell’esercizio 2023: ricavi netti di vendita a 273,2 milioni di euro (+6,5% sul 2022); margine operativo lordo a 41,7 milioni di euro (+ 24,5% su 2022); risultato operativo di Gruppo a 13,4 milioni di euro, (+43% su 2022); utile netto consolidato a 6,2 milioni di euro, quadruplicato rispetto al 2022 (1,2 milioni di euro).

“I risultati dell’esercizio 2023 confermano l’ulteriore progresso del Gruppo che continua a espandersi, come dimostra la crescita media annuale del 7,6% che abbiamo conseguito negli ultimi 4 anni – ha commentato Franco Fontana, CEO di Esaote S.p.A. La solidità del business, in crescita in tutte le linee di prodotto, il processo di ottimizzazione dei costi e l’attenzione ai processi produttivi, il continuo investimento in R&S per l’immissione di nuovi prodotti e tecnologie, pongono Esaote tra i primi player mondiali nell’imaging medicale. Pur in uno scenario economico mondiale complesso, guardiamo al futuro con fiducia confermando la strategia che si fonda su innovazione, qualità, persone, differenziazione portafoglio prodotti e crescita nei mercati ad alto potenziale.”

Nel corso del 2023 il Gruppo Esaote ha ulteriormente incrementato del 9,8% l’investimento in Ricerca e Sviluppo, che sale 32,9 milioni di euro, 12% del fatturato.

Importante il risultato dei sistemi a ultrasuoni, i cui ricavi sono aumentati del 9,7%, consentendo al Gruppo di acquisire importanti quote di mercato in aree e segmenti strategici. La crescita dei ricavi è stata trainata dai nuovi ecografi carrellati di fascia alta, in particolare MyLabTMX90 lanciato a inizio 2023, che ha permesso al Gruppo di entrare con successo in fasce di mercato tecnologicamente competitive.

Il 2023 è stato un anno estremamente positivo per il settore delle risonanze magnetiche, dedicate e aperte, che è cresciuto del 3,3% e ha registrato il nuovo record di vendite della storia di Esaote: il sistema “total body” a magnete apertoMagnifico Open ha guidato la crescita dei ricavi, suscitando interesse in tutti i mercati, grazie alla sua unicità. Il successo è legato alla completezza della gamma di prodotti Esaote, capaci di coniugare l’eccellente qualità di immagine nelle applicazioni muscoloscheletriche con la facilità di installazione, il comfort del paziente e il basso consumo energetico.

Il settore Medical IT – sviluppo di software per la gestione dei processi diagnostici e software di analisi quantitativa per applicazioni cardiovascolari – con un aumento di fatturato del 3,2% ha continuato il

suo percorso di crescita basato sulla capacità di generare domanda per la trasformazione digitale della sanità.

Per Esaote i mercati internazionali rappresentano il 64,5% dei ricavi totali, in particolare: Europa Occidentale (17,7%), Nord America (13,1%) e Cina (8,5%). Crescita significativa delle vendite in America Latina ed APAC.

A fine 2023 l’organico del Gruppo conta circa 1250 unità, di cui più della metà in Italia. Prosegue il processo di valorizzazione delle risorse interne con la creazione di programmi di formazione continua accompagnata da strumenti di supporto al welfare. Continua l’impegno della Sostenibilità in tutti gli ambiti ESG.

