Gruppo Oknoplast: un’avventura iniziata 30 anni fa

4 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 04 ottobre 2024 – 3.500 showroom presenti in Europa e Nord America, 124.000 m²l’area complessiva di produzione suddivisa in cinque stabilimenti situati tra Polonia e Spagna, per un totale di 2,3 milioni di finestre prodotte all’anno: questi i sorprendenti numeri del Gruppo Oknoplast, che nel 2024 festeggia 30 anni di attività.

Tra i mercati più importanti per l’azienda sicuramente l’Italia, dove Oknoplast è approdata nel 2006In quasi 2 decenni il brand ha consolidato la propria posizione di leadership nella produzione e distribuzione di finestre in PVC e alluminio, chiudendo il 2024 con un fatturato stimato di 215 milioni di euro (+75% sul 2023).

Tutto è iniziato nel 1994 quando l’azienda polacca ha avviato a Cracovia la produzione di finestre in PVC con l’obiettivo di offrire un prodotto robusto, dal design moderno e all’avanguardia dal punto di vista tecnico. In tre decenni Oknoplast ha saputo cogliere le continue sfide e rispondere in modo puntuale ai trend di un mercato sempre più esigente ed evoluto – arrivando a estendere l’offerta anche a soluzioni in alluminio – nonché globale: le esportazioni, infatti, oggi rappresentano l’85% dei profitti dell’azienda, con rivenditori presenti oltre che in Europa anche in Nord America e Africa (Camerun).

Con all’attivo circa 5.000 finestre prodotte giornalmente e un’espansione così repentina il Gruppo OKNOPLAST ha dovuto necessariamente adeguare la propria capacità produttiva e anche per questo motivo ha recentemente completato la costruzione di un innovativo magazzino di stoccaggio automatizzato presso la sua sede centrale a Cracovia. Questo moderno edificio ad alta capacità, caratterizzato da un’altezza impressionante di 15 metri, rappresenta un’importante pietra miliare nel percorso di crescita dell’azienda. Con una metratura totale di 29.557,8 m3 il magazzino può ospitare fino a 1800 pallet specializzati, offrendo uno degli spazi di stoccaggio più grandi nel settore.

“Un risultato così positivo, ottenuto nonostante le condizioni di mercato non siano sempre state facili, è il frutto di una strategia aziendale che presuppone la diversificazione e l’adattamento dell’offerta alle mutevoli condizioni e richieste dei clienti”, afferma Giuseppe Bencivenga, referente OKNOPLAST in Italia. “L’innovazione e l’impegno nella ricerca di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia hanno permesso all’azienda di rispondere in modo puntuale ed efficace alle richieste del mercato. Tutto ciò senza mai perdere di vista il design, la qualità dei prodotti e il servizio offerto ai clienti”.

In questi trent’anni l’orientamento al cliente è stato l’obiettivo primario del gruppo. La consapevolezza dell’importanza della lavorazione è condivisa da tutti i dipendenti, che sviluppano costantemente nuove tecnologie e soluzioni estetiche per soddisfare le richieste dei clienti di tutto il mondo. Una consapevolezza che abbraccia la qualità dei prodotti e che si estende al modo in cui vengono realizzati. Un impegno produttivo responsabile e sostenibile, come dimostrato dal certificato ISO 14001, riconoscimento che attesta come l’azienda abbia ridotto al minimo l’impatto ambientale della produzione, rendendo i suoi impianti tra i più ecologici d’Europa. Negli ultimi anni il consumo di gas è stato dimezzato e quello di elettricità diminuito grazie ai pannelli fotovoltaici e l’illuminazione LED installati negli stabilimenti. Inoltre, anche l’impatto ambientale del reparto di impiallacciatura è stato ridotto del 95%.

I profili per finestre sono prodotti a ciclo chiuso, utilizzando rifiuti riciclati. Ogni anno 2.000 tonnellate di rifiuti vengono riciclate e destinate a nuovi usi, rendendo le finestre del Gruppo tra le più ecologiche del settore.

L’azienda ha fatto dell’ecologia un vero e proprio manifesto, dimostrando come agire in modo sostenibile sia possibile anche attraverso le più semplici azioni quotidiane svolte sul lavoro, con l’obiettivo di guardare al futuro con ottimismo.

Anche la responsabilità sociale è tra i valori che guidano il Gruppo Oknoplast, un impegno che spinge l’azienda a fornire un concreto aiuto laddove ce n’è più bisogno e in modi differenti: dal supporto al progetto della Fondazione Once Upon a Time to Live, che combatte lo spreco alimentare, al contributo a favore delle popolazioni colpite dalla Guerra in Ucraina, al sostegno ad attività artistiche e culturali attraverso le quali trasmettere messaggi importanti.

L’azienda, infatti, è conosciuta da anni anche per la sua partecipazione attiva a iniziative volte allo sviluppo dell’arte contemporanea e alla promozione, attraverso di essa, del dialogo su importanti tematiche sociali. È quanto è accaduto con OKNOPLAST FOR ART, nelle sue due edizioni, realizzate in partnership con il MOCAK – Museo di Arte Contemporanea di Cracovia, iniziativa che ha dato voce ad artisti emergenti provenienti da tutta Europa utilizzando la finestra come tela su cui esprimere la propria arte.

Ed è quello che sta avvenendo proprio in queste settimane a Venezia, con il sostegno di Oknoplast in qualità di Main Sponsor alla mostra ONLY IMAGINATION GOT THERE dell’artista polacco Dobiesław Gała, aperta fino al 31 ottobre presso la Fondazione Marta Czok.

