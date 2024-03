Gruppo Sorbino, tradizione e innovazione. Una delle eccellenze del nostro territorio si racconta

27 Marzo 2024

(Adnkronos) – Napoli, 27 Marzo 2024. Il settore del fashion maschile made in Italy, nel 2023 si è chiuso a 15 miliardi di euro di ricavi, un + 5% rispetto all’anno scorso, superando la media del settore, sinonimo di voglia di eleganza per i signori uomini.

Tra i brand fautori di questa eccellenza c’è sicuramente Sorbino Uomo, da 50 anni nel settore, una passione ereditata dal capostipite Giovanni Sorbino e proseguita dai figli Ciro, Modestino e Giuseppe, la trasformazione di una piccola realtà di bottega in un business proiettato al futuro.

Il concetto di eleganza per loro si rispecchia nel pensiero della celebre “Coco Chanel”, che attribuisce alla semplicità la nota fondamentale di ogni vera eleganza e che il brand riversa nelle collezioni semplici ma diverse nello stile e nel design.

L’azienda tiene molto alla sostenibilità, che si concretizza in azioni legate al rispetto per l’ambiente, all’utilizzo di nuovi materiali, prodotti più sostenibili, con processi ecocompatibili. Grazie alle tecnologie innovative e alle tecniche di produzione applicate nella tintura, finitura e lavorazione dei capi, vengono, infatti, consumate meno risorse idriche, sostanze chimiche ed energia.

Il risultato è una migliore qualità del capo finale.

Le creazioni Sorbino vengono etichettate come “care for fiber”, cioè capi prodotti utilizzando materie prime come cotone organico, “tencel™” “lyocell” o fibre riciclate. Gli stessi capi sono realizzati utilizzando tecnologie che riducono il consumo di acqua nei procedimenti produttivi. I processi di tintura o lavaggio dei capi richiedono un maggiore consumo di acqua. L’utilizzo di cicli chiusi che permettono di riutilizzare l’acqua e di tecnologie come l’ozono o la tecnologia laser aiutano a ridurre il consumo d’acqua in questi processi. Per questo già da qualche stagione Sorbino ha introdotto il progetto “Eco Wash. L’acqua è una risorsa molto importante per l’ecosistema del Pianeta, di conseguenza, Sorbino come azienda si impegna a ridurre al massimo il consumo di acqua per il ciclo produttivo dei capi.

Entro il 2030, infatti, punterà a lavorare solo con materiali riciclati, biologici o provenienti da fonti sostenibili.

“Siamo consapevoli dell’importanza di questo argomento; per il Manhattan Associates, il 75% dei consumatori italiani ha dichiarato che le iniziative a favore dell’ambiente e della sostenibilità sono state un fattore importante o primario per capire da quale brand fare shopping”-sottolinea il Dr. Gianni Sorbino- “ormai da tempo si sta evolvendo la moda sostenibile. I clienti richiedono opzioni più ecologiche nel packaging, nei processi e nelle spedizioni.

Ci stiamo adoperando per adottare misure efficaci per diventare più trasparenti anche sui prodotti end-to-end, comprese le reti della supply chain che legano il tutto”.

L’impegno dell’azienda in questi anni si è concentrato sullo sviluppo di un network sul territorio italiano di negozi progettati per i più importanti centri storici e nelle migliori catene di centri commerciali di tutta Italia, con una architettura del negozio-tipo pensata e strutturata per sortire un effetto immediato, e affinché avesse una versatilità che premettesse una giusta collocazione.

