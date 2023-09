Guida alle Coperture Assicurative Essenziali per Gli Ingegneri: Cosa Considerare

Settembre 19, 2023

(Adnkronos) – Milano, 19 Settembre 2023. L’Assicurazione RC Professionale per Ingegneri è un elemento essenziale nella vita di ogni professionista che esercita questa affascinante professione. Questa polizza assicurativa, obbligatoria per legge in Italia, offre una protezione cruciale contro i rischi connessi all’esercizio della professione ingegneristica.

In questo articolo, esploreremo cos’è l’assicurazione professionale ingegneri, quando è obbligatoria, cosa copre e perché è così importante.

L’Assicurazione RC Professionale, abbreviazione di Responsabilità Civile Professionale, è una polizza assicurativa progettata appositamente per coprire i rischi legati all’attività professionale degli ingegneri. Questa polizza offre una protezione finanziaria in caso di errori professionali, omissioni, negligenza o responsabilità contrattuale che possono causare danni a terzi o cose. Dal 14 agosto 2013, tutti gli ingegneri italiani sono obbligati per legge a sottoscrivere un’assicurazione RC Professionale ecco perché è così importante essere a conoscenza di quali sono le specifiche tecniche di cui tener conto quando si intende stipularne una.

Questo obbligo si applica a diverse categorie di ingegneri, tra cui:

●Iscritti all’Ordine degli ingegneri che esercitano effettivamente la professione e firmano progetti;

●Ingegneri liberi professionisti che svolgono la loro attività in modo indipendente, anche senza Partita IVA;

●Società e società di professionisti che operano come entità unitarie e autonome;

●Ingegneri che svolgono attività anche al di fuori di una società.

Anche gli ingegneri senza Partita IVA sono soggetti all’obbligo di stipulare questa polizza, poiché l’obbligo è legato all’effettivo esercizio della professione e non alla presenza di una Partita IVA.

Questa polizza offre una copertura ampia per gli ingegneri e può includere:

1.Errori di progettazione: Se commetti errori nella progettazione di un progetto edile o infrastrutturale, l’assicurazione può coprire i danni risultanti da tali errori.

2.Responsabilità da direzione lavori: Se sei responsabile della direzione dei lavori in un cantiere e i tuoi consigli o indicazioni causano danni a terzi, l’assicurazione può coprire queste responsabilità.

3.Inadempienza alle norme di sicurezza: Se non rispetti le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e ciò causa danni a terzi, la polizza può intervenire.

4.Danni a persone o cose: La polizza copre danni fisici a terzi o danni a beni materiali causati da errori professionali involontari.

5.Danno patrimoniale: Se i tuoi errori hanno un impatto negativo sul patrimonio o sull’attività di terzi, la polizza può coprire le richieste di risarcimento.

È importante notare che l’assicurazione RC Professionale entra in gioco solo quando il danno è causato da errori non intenzionali del professionista. Se si verifica una condotta dolosa, la polizza potrebbe non coprire la richiesta di risarcimento.

La stipula di una RC professionale non è obbligatoria per gli ingegneri dipendenti della Pubblica Amministrazione sono esenti dall’obbligo poiché in questo caso l’impegno della polizza è a carico dell’amministrazione stessa. Lo stesso vale per gli ingegneri dipendenti di aziende private che non firmano direttamente i progetti. Inoltre, i singoli soci delle società che svolgono la loro attività professionale esclusivamente all’interno della stessa società potrebbero non essere tenuti a sottoscrivere questa polizza.

