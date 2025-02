Guido Bracchetti, Benessere del Sorriso: il Bestseller su come valorizzare il proprio sorriso migliorando la qualità della propria vita

11 Febbraio 2025

– Milano, 11.02.2025 – Tutti noi sappiamo che il sorriso è una chiave capace di aprire porte sociali e professionali, nonché una fonte di autostima e un riflesso del benessere generale. Peccato che molti lo trascurino. La buona notizia è che valorizzarlo è possibile, a patto però di sapere come fare.

Per tutti coloro che credono nella forza del sorriso, inteso come espressione di benessere e autostima, ma non sanno come farlo risaltare al meglio, esce oggi il libro di Guido Bracchetti “BENESSERE DEL SORRISO. Come Migliorare Il Tuo Sorriso E La Tua Salute Con Il Metodo SorrisoMilano®” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ritrovare fiducia in sé stessi così da migliorare la qualità della propria vita.

“Il mio libro racconta la storia dello Studio Bracchetti e il Metodo SorrisoMilano®, un approccio unico che unisce tradizione, innovazione tecnologica e attenzione olistica al benessere generale del paziente” afferma Guido Bracchetti, autore del libro. “Attraverso cinque capitoli, esploro le radici della nostra eccellenza, l’importanza del paziente come centro del nostro lavoro, e i protocolli che rendono ogni trattamento un’esperienza personalizzata”.

Lo Studio Bracchetti è una realtà familiare che da oltre 95 anni rappresenta un’eccellenza nell’odontoiatria italiana ed europea. Ecco quindi che la propria esperienza, i propri valori e i protocolli innovativi che vengono quotidianamente adottati vanno a ispirare e aiutare sia i pazienti a comprendere meglio l’importanza della connessione tra salute orale e salute generale, sia i professionisti del settore a migliorare le proprie competenze.

“Questo libro di Guido Bracchetti non affronta solo il concetto di benessere dentale inteso come estetica o funzionalità del sorriso, bensì va a restituire fiducia nel lettore fornendogli le giuste informazioni per migliorare la qualità della propria vita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È quindi rivolto a chi desidera comprendere come l’odontoiatria possa trasformarsi in una vera e propria arte al servizio delle persone”.

“L’idea di scrivere un libro era un progetto che accarezzavo da tempo, ma è stato Giacomo Bruno a farmi comprendere il valore aggiunto di un libro ben strutturato e ben promosso” conclude l’autore. “L’assistenza del team Bruno Editore è stata impeccabile: mi hanno guidato non solo nella scrittura del manoscritto, ma anche nella definizione di una strategia di marketing realmente efficace”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/40toHcp

Il dott. Guido Bracchetti si è laureato in Odontoiatria all’Università di Pavia. Ha successivamente conseguito alla “University of Southern California” di Los Angeles la specializzazione in Protesi (Certificate in Advanced Prosthodontics) e in Parodontologia (Certificate in Advanced Periodontology). Nella stessa Università ha quindi conseguito la laurea USA in Odontoiatria (DDS), un Master of Science in Education e un Master in Business Administration. Ha superato le certificazioni necessarie a operare negli USA e nello Stato della California (US National Board e California State Board). Ha pubblicato numerosi articoli su riviste internazionali ed è coautore di un libro di testo sulle disfunzioni craniomandibolari. È Life Member della European Academy of Esthetic Dentistry e dal 2006 al 2014 ne è stato Segretario Generale e Tesoriere. È Socio Fondatore della SIPRO (Società Italiana di Protesi Dentaria e Riabilitazione Orale). Il dott. Guido Bracchetti è insegnante part-time ed esercita la libera professione nello Studio Bracchetti, a Milano dal 1929, insieme al padre Adriano e alla sorella Veronica. Sito web: www.bracchetti.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it