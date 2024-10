Guido Milella, Milella & Co: “Commercio internazionale, scenari complessi. Serve consulenza attenta e affidabile”

28 Ottobre 2024

(Adnkronos) – L’Amministratore dell’azienda barese, leader nel settore di logistica e spedizioni, ha stretto accordi con i principali attori dei trasporti in Turchia: “Lavoriamo per facilitare l’import export con soluzioni che uniscano garanzia ed efficienza”

Bari, 28/10/2024 – Gli scenari internazionali sono sempre più complessi. La delicata situazione in Medio Oriente ed est Europa rende difficile ogni previsione non soltanto dal punto di vista geopolitico. Le stesse economie, infatti, stanno subendo rallentamenti in molti Paesi, anche a causa di restrizioni e direttive che si aggiornano costantemente.

«Parliamo di uno scenario complesso anche a livello commerciale», spiega Guido Milella, amministratore della Milella & Co, azienda leader nell’import-export, un settore che, soprattutto oggi, richiede una consulenza attenta e affidabile.

«Operiamo nei campi di logistica e spedizioni da sessant’anni – spiega Milella – la nostra filosofia è sempre stata quella di offrire alle imprese un supporto in dogana per quanto riguarda documentazioni e autorizzazioni. Oltre a questo, oggi molte imprese si rivolgono a noi anche per sapere quali sono i Paesi in cui sarà possibile o conveniente spedire la merce».

Sì, perché fra aumenti di dazi, veti governativi e strategie di mercato da rimodulare, il ruolo di realtà come la Milella & Co, diventa di fondamentale importanza.

«La stessa nostra azienda è impegnata in uno studio costante di soluzioni per facilitare e velocizzare la circolazione delle merci a livello internazionale».

Una circolazione che necessità agilità in termini di tempi e burocrazia.

«Per soddisfare questa esigenza, ad esempio, abbiamo stretto accordi con i principali attori dei trasporti internazionali in Turchia, un Paese che, nell’area europea, è fra quelli che hanno incrementato maggiormente l’intensità dell’import export», in un rapporto che vede l’Italia fra i principali interlocutori.

«Questo si traduce in una maggior frequenza di movimentazione – spiega Milella – Avere un unico interlocutore per le proprie spedizioni significa abbattere i tempi burocratici, avendo un consulente in grado di dirti quali sono le autorizzazioni e certificazioni necessarie a finalizzare la spedizione stessa».

Un aspetto fondamentale, quello della consulenza, che realtà come Milella & Co assicurano quotidianamente alle imprese nei principali porti italiani.

«La recente chiusura del Canale di Suez, ha comportato ulteriori difficoltà nel commercio internazionale, provocando ritardi nelle consegne e importanti aumenti di costi. Anche da questo punto di vista siamo costantemente al lavoro, alla ricerca delle soluzioni migliori per ogni tipo di merce ed esigenza da parte degli imprenditori».

