Gulf Land Property Developers annuncia la costruzione di nuove residenze di lusso a Dubai in collaborazione con il Gruppo Tonino Lamborghini

16 Maggio 2024

(Adnkronos) – Dubai, UAE, 16/05/2024 – Situata a Meydan, nel cuore di Dubai, i design e gli interni del nuovo complesso residenziale verranno realizzati dallo studio di design Tonino Lamborghini in Italia.

Gulf Land Property Developers ha recentemente annunciato la sua collaborazione con il Gruppo Tonino Lamborghini per la costruzione di una comunità residenziale di lusso nel cuore di Dubai. Questo progetto esclusivo sarà onoreficiato del prestigioso marchio Tonino Lamborghini, sinonimo di qualità e raffinatezza italiana in tutto il mondo.

La nuova comunità residenziale introduce una visione innovativa della vita di lusso a Dubai con l’obiettivo di valorizzare i 40 anni di eredità nel design di Tonino Lamborghini, insieme all’acclamata esperienza di Gulf Land Property Developers. La partnership è attualmente coinvolta nella realizzazione di progetti immobiliari luxury esclusivi, tra cui Paradise Hills e Serenity Lakes.

Secondo Savills, a causa dell’aumento dei tassi di interesse, il mercato immobiliare globale ha registrato un rallentamento, soprattutto negli Stati Uniti e nell’UE. Tuttavia, il mercato di Dubai ha sfidato questa tendenza nel 2023, registrando un aumento sorprendente di oltre il 36,7% per valore e del 33,8% per numero di transazioni rispetto allo stesso periodo del 2022. Le residenze brandizzate hanno dimostrato una resilienza notevole di fronte a queste sfide globali, con un aumento di oltre il 160% nel numero di progetti nell’ultimo decennio.

“Nel corso degli anni siamo diventati un punto di riferimento nel luxury real estate a Dubai, siamo apprezzati per la nostra vasta esperienza, per l’impegno nel design e per i principi di costruzione innovativi, che ci consentono di realizzare abitazioni di stile esclusive”, ha affermato Shaher Mousli, Presidente di Gulf Land Property Developers.

Bilal Hamadi, Direttore Generale di Gulf Land Property Developers, ha aggiunto: “Il contributo di Tonino Lamborghini nella direzione e nell’implementazione del design ci consente di offrire un nuovo livello di lusso, con una filosofia sullo stile e la qualità che possono essere raggiunti solo con il suo brand creativo”.

Il complesso residenziale comprenderà circa 750.000 piedi quadrati di superficie lorda, con 2 edifici di 6 piani e 2 edifici di 12 piani. Ogni edificio avrà 2 livelli di parcheggio e offrirà una gamma di appartamenti da 1 a 4 camere da letto con materiali, design d’interni, arredi e cucine realizzati dai laboratori di design di Tonino Lamborghini, stabilendo un nuovo standard in termini di qualità e attenzione ai dettagli.

“Stiamo vivendo una crescita esponenziale e con questo progetto innalzeremo ulteriormente il livello di successo dell’azienda”, ha dichiarato Rami Shamma, Vice Presidente delle Vendite e del Marketing presso Gulf Land Property Developers.

Tonino Lamborghini, Fondatore e Presidente di Tonino Lamborghini S.p.A., ha dichiarato: “Siamo lieti che un costruttore consolidato come Gulf Land Property Developer abbia scelto il nostro brand per creare una nuova residenza iconica a Dubai. Abbiamo trovato la giusta chimica e sintonia con il team di Gulf Land Property Developers, che per noi è stata fondamentale per garantire il successo del progetto, unitamente a un alto grado di competenza e professionalità”. Ha poi aggiunto: “Stiamo portando in questo progetto materiali e design italiani, che sono la base dello stile di vita di Tonino Lamborghini. E’ essenziale trasmettere questi valori ai residenti, non solo ponendo il brand sulla facciata dell’edificio, ma anche offrendo un’esperienza completa dello stile di vita italiano in ogni dettaglio degli interni. Non possiamo portare l’Italia a Dubai, ma possiamo offrire lo stile di vita italiano in questo mercato.”

Gulf Land Property Developers è un importante costruttore di Dubai, con molti anni di esperienza e progetti di successo realizzati negli Emirati Arabi Uniti. La competenza di Gulf Land nel settore immobiliare è consolidata grazie ad una esperienza di costruzione diversificata e opere di indiscusso successo. Investiamo nei territori, ne miglioriamo l’attrattiva, supportiamo l’innovazione, costruendo nel contempo uno stile di vita esclusivo.

Gulf Land ha creato sinergie strategiche che le consentono di distinguersi in tutti i principali mercati.

Per ulteriori informazioni su Gulf Land, visita: https://www.gulflandproperty.com/

Il marchio Tonino Lamborghini è stato fondato nel 1981 da Tonino Lamborghini, erede della famiglia Lamborghini. Oggi, l’azienda ha sede nello splendido Palazzo del Vignola, una villa rinascimentale alle porte di Bologna progettata dal famoso architetto Jacopo Barozzi, noto come ‘Il Vignola’. Unendo qualità, design e innovazione imprenditoriale, per oltre 40 anni il marchio Tonino Lamborghini si è impegnato nella missione ambiziosa di diffondere l’essenza stessa del vivere italiano in tutto il mondo, una tradizione che affonda le radici nella storia familiare e continua a evolversi per rendere Tonino Lamborghini un simbolo globale di eleganza, distribuzione e prestigio.

Per ulteriori informazioni su Tonino Lamborghini, visita:https://lamborghini.it

Publsh Marketing & Communications Public Relations Management L.L.C

https://publsh.ae/

hello@publshme.com