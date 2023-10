Gusto, salute e prevenzione: con legumi e grani antichi, le 6 linee di pasta bio firmate Sgambaro sono un inno alla corretta nutrizione

Ottobre 10, 2023

(Adnkronos) – Lo storico pastificio veneto valorizza le proprietà dei grani antichi per dare vita a un nuovo concetto di pasta che unisce salute, energia e bontà, in linea con i principi della Nutrizione sostenibile

Castello di Godego (Treviso), 11 ottobre 2023. Una pasta dal sapore di semola intenso, come il suo profumo, capace di rimanere scolpito nella memoria delle persone e di trasformarsi ogni volta in un’esperienza sensoriale. Sono i risultati di una recente analisi, effettuata dal laboratorio Neotron*, player specializzato in servizi analitici per l’industria alimentare, che ha esaminato l’aspetto organolettico della Pasta di semola Sgambaro, lo storico pastificio trevigiano conosciuto in tutto il mondo per l’alta qualità dei suoi prodotti realizzati con grano 100% italiano dal 2001.

Un risultato in linea con la missione del pastificio: raggiungere il massimo grado di eccellenza in fatto di sapore e gusto per regalare un’esperienza gastronomica ogni volta eccezionale e indimenticabile. Ma risponde altresì a un altro obiettivo: garantire il massimo livello di salubrità per offrire ai consumatori benefici in termini di salute e benessere, grazie a una filiera in cui ogni passaggio viene meticolosamente studiato per valorizzare i grani scelti e ottenere il massimo risultato da ogni chicco di grano a fronte di un minimo impatto ambientale.

La linea Etichetta Bio, selezione di grani antichi proveniente da agricoltura biologica e lavorati ad arte per garantire un’alimentazione equilibrata, si allinea in tutto e per tutto ai principi della Nutrizione sostenibile, ovvero al nuovo trend dell’alimentazione consapevole, correlata a dieta, salute e ambiente. Ne deriva da parte dei consumatori un’attenzione all’etichetta dei prodotti e alla loro composizione, ma anche un forte interesse per i processi produttivi e per l’impatto ambientale, atteggiamento che si può riassumere nell’espressione mindful eating. Dalle analisi emerse recentemente, ogni tipologia di pasta biologica firmata Sgambaro vanta vere e proprie caratteristiche funzionali, ricche di benefici per l’organismo, grazie alle proprietà naturali delle materie prime valorizzate da un processo di produzione virtuoso e sostenibile.

La logica green è un fattore di primo piano in azienda e coinvolge ogni aspetto dell’attività del pastificio prima e dopo il confezionamento. Ogni fase legata alla produzione, dagli imballaggi, alla logistica e ai trasporti, viene gestita in maniera sostenibile al fine di ridurre in modo significativo l’impronta ambientale che da anni Sgambaro calcola e compensa con attività di riforestazione, a beneficio della biodiversità del nostro patrimonio ambientale, dalle Alpi alla Sicilia.

Coltivato nel Tavoliere delle Puglie, il grano Khorasan, che ha origini nell’antico Egitto, dà il nome alla nuova linea L’Etichetta linea Bio di Sgambaro: 6 varietà in linea con i principi della Nutraceutica biologica si caratterizzata per le fibre e le proteine contenute a fronte di un basso contenuto di grassi. La pasta di Farro monococco è invece fonte di ferro, selenio e zinco, con un minimo contenuto di grassi, mentre per la qualità Farro di Cocco i punti di forza sono il magnesio, le fibre, oltre al ferro e i pochi grassi. La varietà Bio Cappelli si associa invece all’apporto di proteine e magnesio. Mentre, l’innovativa linea proteica Farro Lenticchie e Quinoa, cereale speciale che Sgambaro è stato tra i primi in Italia a trattare, contiene ferro, zinco, magnesio, fibre e sempre pochi grassi. Infine, la linea integrale che, pluripremiata dalle associazioni di Consumatori per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, vanta un alto contenuto di fibre a fronte di pochi grassi contenuti.

Dietro l’eccellenza di Sgambaro c’è una filiera virtuosa: i rapporti diretti con gli agricoltori intessuti da anni consentono di selezionare le migliori partite di grano che vengono preventivamente analizzate per avere una percentuale proteica superiore alla media presente sul mercato. Per avere farine sempre fresche, i chicchi vengono macinati nel molino interno all’azienda senza essere surriscaldati e la semola viene in seguito lavorata in pastificio con acqua prelevata dal pozzo di proprietà profondo 140 metri. Il che consente di ridurre i trasporti e tutelare l’ambiente. La lunga fase di essiccazione a bassa temperatura ne conserva le proprietà organolettiche e sensoriali.

Precursore del grano duro a km 0, di cui è stato pioniere in Italia, lo storico pastificio veneto è diventato un punto di riferimento grazie alla sua esperienza ventennale, iniziata quando il bio era una parola relegata a una nicchia di consumatori. Una scelta che si sposa con un benessere a tutto tondo, che parte proprio dalla nutrizione, unendo il fattore gusto alle esigenze di benessere e salute.

La pasta Sgambaro Etichetta Bio si trova nei migliori punti vendita e nell’e-shop di sgambaro.it, il sito aziendale dove è possibile trovare tutte le linee di pasta prodotte: https://shop.sgambaro.it/

*Neotron è uno dei principali fornitori europei di servizi analitici per l’industria alimentare e dei mangimi

