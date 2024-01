H9meAzingMoments CON ERLING HAALAND – I PRODOTTI MIDEA RIVELANO LA LORO CONSONANZA CON I GOAL DI ERLING HAALAND

Gennaio 2, 2024

– Oggi Midea ha lanciato la sua nuova campagna #H9meAzingMoments che presenta l’attaccante del Manchester City e tre volte vincitore Erling Haaland

MANCHESTER, Inghilterra, 2 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Midea oggi ha lanciato la sua nuova campagna #H9meAzingMoments che presenta l’attaccante del Manchester City e tre volte vincitore Erling Haaland.

Ad Agosto, con l’inizio di stagione della Premier League, la massima serie del campionato inglese di calcio, Midea – uno dei principali e più grandi produttori di elettrodomestici al mondo – ha annunciato che Erling Haaland sarà Ambasciatore ufficiale del brand, con un’incredibile video che mostra l’affinità di Haaland al motto del brand Midea: “Making himself at Home”(farlo stare bene nella propria casa).

Oggi il colosso degli elettrodomestici ha lanciato la successiva serie di contenuti con i primi ‘nove’ video in cui compare Haaland in #H9meAzingMoments con prodotti Midea e i loro commenti speciali su alcuni dei momenti più unici dell’attaccante.

La stagione scorsa Haaland ha segnato 52 gol in tutte le partite giocate, e Midea, con quasi 100 diverse categorie di prodotti e uno dei più ampi portafogli di prodotti al mondo, con questa nuova serie #H9meAzingMoments stringe una cooperazione che si preannuncia molto prospera per anni e anni.

Tutti e nove i video possono essere visionati qui

Informazioni su Midea e Midea Group

Midea è uno degli oltre 10 brand del business Smart Home di Midea Group.

Fondata nel 1968, Midea Group è una delle più importanti aziende al mondo di prodotti ad alta tecnologia, che figura al 278esimo posto nell’elenco 2023 Fortune Global 500, e uno dei più grandi produttori mondiali di elettrodomestici, i cui business vanno oltre i semplici elettrodomestici intelligenti. Agli inizi del 2021 l’azienda ha snellito i suoi business essenziali riunendoli in cinque pilastri ad alta crescita per aprire la strada a un’ulteriore crescita: smart home, apparecchi elettromeccanici, tecnologie edilizie, robotica e automazione, e innovazione digitale.

Tutti i business di Midea Group si impegnano per umanizzare la tecnologia – il loro motto è: #HumanizingTechnology.

Il brand Midea crede nel fornire soluzioni sorprendentemente intuitive adottando un approccio incentrato sul consumatore e sulla soluzione dei problemi. Andando a livelli più alti e oltre per il futuro, esplorando e inventando costantemente per soddisfare la domanda in continua evoluzione dei nostri consumatori – consentendo loro di “accomodarsi”.

Nel 2022 i 35 centri di produzione nel mondo e gli oltre 166.000 dipendenti Midea Group in più di 200 Paesi e regioni geografiche hanno generato ricavi annui superiori a 51,39 miliardi di USD. I suoi 28 centri per l’innovazione nel mondo e il forte impegno alla R&S hanno permesso di ottenere oltre 62.000 brevetti autorizzati a tutt’oggi.

www.midea.com

www.midea.com/global/ManchesterCity

www.midea-group.com

Chi è Erling Haaland

Erling Braut Haaland, nato a Leeds il 21 luglio 2000, è un calciatore professionista norvegese, attaccante del club Manchester City nella Premier League e della nazionale norvegese.

Un uomo gol nato, Haaland è passato al Manchester City dal Borussia Dortmund a luglio 2022, dopo aver siglato un contratto quinquennale. Figlio di un ex giocatore del Leeds United, Alfie Haaland, Erling è largamente considerato uno dei migliori attaccanti europei e si è unito al club con una formidabile reputazione di cannoniere dopo eccezionali periodi trascorsi con il Molde FK, il Red Bull Salzburg e il Dortmund.

La carriera di Haaland, forte, alto, veloce, ottimo colpitore di testa e in grado segnare una varietà di gol sia con il destro che con il sinistro, finora è stata caratterizzata da una cosa: i gol. Nella sua stagione di esordio al City, il calciatore norvegese è andato a rete 36 volte nella Premier League – superando il record del massimo numero di gol segnati in una stagione di 38 partite. Inoltre è diventato uno dei soli tre giocatori nella storia – e il primo dopo nove anni – a segnare cinque gol in una stessa partita della UEFA Champions League, quando il City ha sconfitto il RB Leipzig 7-0 allo stadio di Etihad.

Haaland ha realizzato il suo 45esimo gol della stagione durante l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League quando la sua squadra ha sconfitto il Bayern Munich – sorpassando così Ruud van Nistelrooy e Mohamed Salah tra i giocatori che hanno segnato più gol per un club della Premier League in tutte le partite di una stessa stagione.

Ha terminato il suo incredibile esordio stagionale con 52 gol in 53 partite e ha avuto un finale straordinario in quanto ha fatto parte della squadra di Pep Guardiola tre volte vincitrice – Premier League, Coppa d’Inghilterra e Champions League.

Informazioni sul Manchester City Football Club

Il Manchester City FC è stato inizialmente fondato nel 1880 con la denominazione St Mark’s West Gorton ed è diventato ufficialmente Manchester City FC nel 1894. Situati nel più vasto Etihad Campus, gli impianti del Club consistono dello stadio Etihad con una capienza di 53.500 spettatori, dello stadio Joie con una capienza di 7.000 spettatori e della City Football Academy, una struttura all’avanguardia per la crescita delle giovani promesse, la formazione e performance che ospita le squadre dell’accademia e quelle femminili e maschili del Club.

Classificato come il brand più prezioso al mondo tra i club di calcio da Brand Finance, il Manchester City FC sta attualmente vivendo un’esperienza di tifoseria ineguagliata e un anno ininterrotto di eventi sportivi-ricreativi e di intrattenimento presso l’Etihad Campus. Il Club si impegna per operare in modo sostenibile e socialmente responsabile e fa sì che l’uguaglianza, la diversità e l’inclusione siano integrate nei suoi processi decisionali, nella sua cultura e nelle sue prassi.

www.mancity.com

Contatto:

Brando BrandstaeterDirettore comunicazioni e gestione del brand a livello globaleBusiness internazionale Midea Groupbrando.brandstaeter@midea.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2290332/H9meAzingMoments_WITH_ERLING_HAALAND.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2290333/H9meAzingMoments_WITH_ERLING_HAALAND___MIDEA_PRODUCTS_DO_HAVE_AN.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/h9meazingmoments-con-erling-haaland—i-prodotti-midea-rivelano-la-loro-consonanza-con-i-goal-di-erling-haaland-302024257.html