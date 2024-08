HÄAGEN-DAZS ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP GLOBALE CON EMILY IN PARIS PER PORTARE AI FAN UN ASSAGGIO DI GLAMOUR E LUSSO PARIGINO

13 Agosto 2024

Per celebrare la partnership, una collezione di gelati Emily in Paris in edizione limitata è ora disponibile nei negozi e nei negozi Häagen-Dazs di tutto il mondo

LONDRA, 13 agosto 2024 /PRNewswire/ — Häagen-Dazs ha annunciato oggi una nuova entusiasmante partnership con Paramount Consumer Products per la serie di grande successo Emily in Paris. La quarta stagione è disponibile in streaming su Netflix dal 15 agosto ed è prodotta dagli MTV Entertainment Studios della Paramount, creata dal produttore esecutivo Darren Star (Beverly Hills 90210, Sex and the City, Younger). Häagen-Dazs ed Emily in Paris condividono un viaggio transatlantico unico: Entrambi nati in America, realizzati in Francia e adorati dai fan di tutto il mondo, danno il via a una collaborazione naturale ed entusiasmante. Häagen-Dazs è lieta di presentare la sua campagna globale Be More Emily , che comprende una collezione di gelati in edizione limitata ora disponibile in tutto il mondo, insieme a esperienze pop-up e sfide sui social media.

Presentazione della collezione di gelati in edizione limitata Emily in Paris e Häagen-DazsPer celebrare la partnership e la campagna Be More Emily , Häagen-Dazs ha lanciato una collezione di gelati Emily in Paris in edizione limitata, che comprende i gusti più amati del marchio, Fragola e Caramello salato. Offerti in un elegante packaging Emily in Paris ridisegnato, entrambi i gusti incarnano un’esperienza deliziosamente appagante, perfetta per i fan che desiderano assaporare le cose più raffinate della vita. Una speciale collezione di torte e creazioni Emily in Paris su misura sarà disponibile anche in alcuni negozi Häagen-Dazs selezionati in tutto il mondo.

Scansiona e vinci: Prova “Paris by Emily”Per offrire ai fan un assaggio della vita ultra-chic di Emily, gli acquirenti nei 20 mercati partecipanti potranno scansionare un codice QR sulla confezione in edizione limitata per avere la possibilità di vincere premi esclusivi, tra cui un irripetibile viaggio a Parigi. Il viaggio includerà l’esperienza di viaggio “Paris by Emily” di DHARMA, che consentirà ai vincitori di esplorare i luoghi più iconici e affascinanti della città, rispecchiando le bizzarrie di Emily nella serie. Questa opportunità unica regala ai fan la magia della serie, assieme a un assaggio indimenticabile della Parigi di Emily.

Attivazioni globali: Dare vita a Emily e Häagen-DazsI fan di tutto il mondo potranno inoltre partecipare a una serie di attività pensate per immergerli nello spirito di Emily e Häagen-Dazs. Per celebrare la partnership e incoraggiare tutti a godersi i momenti più belli della vita, nel corso di tutto il mese di agosto si terranno in tutto il mondo esperienze pop-up e sfide sui social media.

Celebrando tradizione, stile e lusso”Questa partnership celebra la nostra comune eredità in Francia”, ha affermato Priscilla Zee, Brand Director di Häagen-Dazs. “Siamo lieti di darle vita per i fan di entrambi i marchi in tutto il mondo, consentendo loro di assaporare Parigi con i loro gusti preferiti, godendo di design in edizione limitata ed esperienze esclusive”.

La collezione di gelati Emily in Paris in edizione limitata di Häagen-Dazs è ora disponibile nei negozi e negli Häagen-Dazs Shop di tutto il mondo, dove i consumatori possono celebrare questa deliziosa unione di sapore e stile e scoprire come possono essere più Emily con Häagen-Dazs.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2480218/HD_x_Emily_in_Paris_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2480219/HD_x_Emily_in_Paris_2.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2478485/HD_EIP_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/haagen-dazs-annuncia-una-partnership-globale-con-emily-in-paris-per-portare-ai-fan-un-assaggio-di-glamour-e-lusso-parigino-302220198.html