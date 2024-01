“Hai Mai Cercato Il Tuo Nome Su Google?”: il nuovo Bestseller di Giacomo Bruno su come costruire la propria identità digitale

Gennaio 26, 2024

(Adnkronos) – Milano,26.01.2024 – Qualsiasi imprenditore o libero professionista sa bene quanto importante sia la propria reputazione su Internet, tanto più quando si vendono prodotti o servizi ad alto costo. In un mondo, come quello online, sempre più competitivo, ecco che i potenziali clienti prima si informano su di noi e solo dopo decidono di acquistare ciò che offriamo loro. Motivo per il quale,il personal brand gioca un ruolo a dir poco determinante per la costruzione di un’identità digitale vincente.

A pochi mesi dall’uscita del suo ultimo Bestseller, l’autore ed editore romano Giacomo Bruno annuncia oggi l’uscita del suo 33° libro, “Hai Mai Cercato Il Tuo Nome Su Google? Strategie di Personal Branding per Costruire la Tua Identità Digitale e Migliorare la Tua Autorevolezza e Reputazione Online, da Google News, Google Books, Google Video ad Amazon, YouTube e Social Network” (edito da Bruno Editore). Il libro già Bestseller su Amazon è rivolto a tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che desiderano aumentare la propria autorevolezza online a 360 gradi in pochi semplici passi.

“Partiamo da un concetto fondamentale: se non sei su Google, per i tuoi potenziali clienti semplicemente non esisti. Un imprenditore o libero professionista può offrire al proprio mercato il prodotto o il servizio migliore del mondo, ma senza una reputazione forte e strutturata su tutti i canali digitali, difficilmente le persone si affideranno a te e alla tua azienda” spiega l’autore Giacomo Bruno. “La ricerca del tuo nome su Google è un punto di partenza essenziale per comprendere come gli altri ti vedono e come potresti essere valutato dai tuoi clienti, amici, colleghi o potenziali datori di lavoro. Non è solo un atto di curiosità, ma una strategia intelligente per gestire la tua presenza online e di conseguenza anche la tua reputazione”.

Come racconta Bruno nel suo libro, nel corso degli anni ha avuto il privilegio di lavorare con numerosi imprenditori e professionisti, grazie al proprio ruolo di editore. Molte di queste persone avevano storie uniche e incredibili da condividere con il mondo, ma che spesso si trovavano di fronte a sfide legate alla propria identità digitale, il che aveva un impatto significativo tanto sui loro risultati quanto sulla loro visibilità.Motivo per il quale, secondo l’editore, il primo passo da fare è lavorare sul proprio personal brand anche e soprattutto in ottica di Google, il motore di ricerca numero 1 al mondo.

“Se non hai mai cercato il tuo nome su Google, stai sicuro che lo ha fatto qualcun altro, in primis i tuoi potenziali clienti.” conclude Giacomo Bruno, autore del libro. “Un personal brand efficace è come un ecosistema digitale ben curato. È costituito da vari elementi che lavorano sinergicamente per presentarti al meglio. Questi elementi possono includere il tuo sito web personale, i profili sui social media, i contenuti che crei, le recensioni dei clienti e molto altro ancora. Il concetto fondamentale da tenere a mente è che ogni parte di questo ecosistema contribuisce a creare la tua autorevolezza e la tua reputazione online. Infatti, solo investendo nel tuo personal brand puoi diventare la prima scelta dei futuri clienti”.

Il nuovo libro di Giacomo Bruno “Hai Mai Cercato Il Tuo Nome Su Google?” è disponibile online su Amazon: https://amzn.to/48Ji7S4

L’AUTORE

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it