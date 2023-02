Hamburgheria del Consorzio Carne Razza Maremmana Bio: l’eccellenza di sapori e tradizioni da gustare anche a Bologna

Febbraio 7, 2023

(Adnkronos) – Il presidente del Consorzio racconta il successo di pubblico nel capoluogo emiliano. Tutto è nato dalla creazione del marchio di tutela che ha unito gli attori della filiera in un percorso che ha portato a raggiungere il mercato nazionale.

Roma, 7 febbraio 2023. In Italia, patria del buon cibo, quando una realtà imprenditoriale unisce ricerca e tradizione di un territorio, è destinata a diventare sinonimo di eccellenza e successo fra chi è alla ricerca di nuove esperienze di gusto.

È questo il caso dell’Hamburgheria Maremmana Bio a Bologna, realtà unica nel suo genere, come spiega il presidente del Consorzio, che ne racconta le origini:

«Il tutto è partito dal 2015, con la fondazione del Consorzio Carne Razza Maremmana Bio, creato per valorizzare il particolare tipo di carne della maremma tosco laziale. Ne è nata una realtà che unisce tutti gli attori della filiera, dall’allevatore al consumatore finale, in un processo di lavorazione biologico che punta alla trasparenza in ogni passaggio», e che nel 2021 ha completato la filiera proprio con l’apertura dell’Hamburgheria a FICO , facendo scoprire agli amanti della carne un gusto sino ad allora quasi sconosciuto:

«Le maremmane – spiega il presidente – storicamente erano impiegate per il lavoro nei campi. Per questo hanno sviluppato una corporatura meno “specializzata” alla produzione da carne. Il lavoro del Consorzio, invece, ha permesso di far conoscere al pubblico una carne fra le più magre in Italia, dal sapore molto deciso».

È così che l’Hamburgheria di Bologna è diventata punto di riferimento per chi ha voglia di scoprire nuovi gusti, accompagnati anche dal fascino della tradizione:

«Nel locale abbiamo allestito un angolo con la figura del buttero nel suo tipico abbigliamento da lavoro. I clienti, inoltre, attraverso video proiettati sugli schermi, possono guardare i filmati che riprendono tutte le fasi della filiera».

Tradizione, qualità, trasparenza. Elementi che hanno premiato il lavoro del Consorzio in termini di successo e progettualità. A Bologna, infatti, nel 2022 è seguita l’apertura a Roma della Griglieria Maremmana Bio, in un clima di attenzione sempre crescente, che ha portato amministratori locali, come a Montevarchi (Arezzo), a proporre ai titolari l’apertura in centro di una griglieria, al fine di valorizzare cibo e tradizioni tipiche.

Elementi che, sempre grazie al lavoro del Consorzio, oggi permettono di far arrivare la carne maremmana direttamente sulle tavole degli italiani:

«L’hamburgheria e la griglieria sono uno dei canali attraverso i quali stiamo diffondendo l’eccellenza delle nostre carni. Siamo infatti presenti anche nella GDO con prodotti a lunga cottura realizzati in maniera artigianale e con metodo biologico», alimentando, anche in questo caso, un virtuoso stile di trasparenza:

«In ogni confezione dei nostri prodotti freschi è presente un QR code che mostra la scheda dell’animale: la sua genealogia, dov’è stato allevato e il suo processo di lavorazione».

È in questo modo che l’eccellenza diventa un racconto che affascina passo dopo passo.

Contatti:

www.maremmanabio.it

www.tausrls.it