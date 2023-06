Hard Rock Cafe® per tutto il mese di giugno supporta la comunità LGBTQIA+ con una nuova linea di merchandise che richiama i colori del Pride e una collezione di t-shirt disegnata dall’artista queer statunitense HALSEY

Giugno 9, 2023

(Adnkronos) – Disponibili per tutto il mese di giugno nei cafe e nei rock shop di Firenze, Roma e Venezia

Firenze, Roma, Venezia, 9 giugno – Durante il mese del Pride Hard Rock Cafe mostra il suo sostegno alla comunità LGBTQIA+ rievocando i motti originari del brand “Love All, Serve All” e “All Is One” e incoraggiando tutti a dichiarare senza paura il proprio amore.

“L’attenzione per i diritti civili e l’inclusione sono connaturate nel DNA di Hard Rock e nei suoi valori cardine, che mettono al primo posto il rispetto e l’amore verso tutti i membri del proprio team e dei propri clienti- dichiara Stephanie Piimauna, Senior Vice President and Chief Diversity & Inclusion Officer at Seminole Hard Rock – Continueremo a portare il nostro fattivo supporto e a fare da cassa di risonanza per le voci della comunità LGBTQIA+ con tutti i nostri mezzi e in tutti gli Hard Rock Cafe del mondo”.

A partire da tutte le divisioni aziendali tra cui ristoranti, hotel e casinò Hard Rock Cafe promuove in tutte le 290 location presenti in 70 paesi del mondo eventi e iniziative a sostegno comunità LGBTQIA+. In Italia l’Hard Rock Cafe di Roma promuove sabato 10 giugno (21.30) in occasione del giorno della parata del Pride nella capitale, una serata speciale con il dj set di Ale Ross e una playlist dedicata alle più grandi icone LGBTQIA+ del mondo della musica. Mentre giovedì 22 giugno (21.30) insieme al dj set ospiterà lo show itinerante Drag Queen Show e le loro affascinanti performance in onore del Pride Month.

Partnership con Halsey

Per dare il via al Pride 2023, Hard Rock International ha annunciato, inoltre, una partnership con l’artista multiplatino nominata ai GRAMMY® Halsey, nota per aver scardinato gli stereotipi di genere ed essersi spinta oltre ai confini non solo musicali e creativi, ma anche sociali, aderendo in toto alle battaglie della comunità arcobaleno.

Collezione Pride in edizione limitata

Halsey, che è lei stessa un’artista queer, ha disegnato due magliette in co-branding, da cui è nata la collaborazione Hard Rock x Halsey Signature Series Pride Edition, che farà parte della Pride Retail Collection 2023 dei cafe. Infatti, oltre all’esclusivo merchandising Halsey, negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia è disponibile la collezione appositamente progettata in onore del mese del Pride. Il merchandise dal design unico, in edizione limitata, include t-shirt colorate Hard Rock, bandane, calze, tazze, portachiavi e spille disponibili fino nei rock shop dei tre cafe e online su Rock Shops®.

Le iniziative di Hard Rock Cafe

Il Pride è ormai una ricorrenza globale che promuove l’amore in tutte le sue declinazioni, motivo per cui gli Hard Rock Cafe di tutto il mondo ospiteranno una varietà di iniziative locali per incoraggiare tutti a dichiarare il proprio amore senza paura insieme alla comunità LGBTQIA+. L’Hard Rock Cafe parteciperà anche come sponsor a diverse parate del Pride negli Stati Uniti e in Europa, comprese quelle a New York City, Londra, Copenaghen e Nizza.

Suites ed eventi “Love Out Loud”

Gli Hard Rock Hotel in tutto il mondo stanno, inoltre, collaborando con importanti personalità LGBTQIA+ nelle loro comunità locali per creare esperienze esclusive, tra cui allestimenti speciali nelle suite, esperienze di intrattenimento ed enogastronomiche, playlist arcobaleno ed eventi di raccolta fondi. Inoltre, Hard Rock Hotels sta lavorando con artisti di strada sensibili ai temi LGBTQIA+, per creare dipinti in comunità locali selezionate in cui Hard Rock opera.

Hard Rock International:

Con 290 sedi in più di 70 Paesi – inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe – Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 87.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Hard Rock Hotel è risultata per due anni consecutivi la catena alberghiera, tra gli Upper Upscale Hotel, con il più alto indice di gradimento da parte degli ospiti, secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power, e per quattro anni di fila si è posizionato tra i top brand di questa categoria. HRI è la prima società di gioco privata degli Stati Uniti riconosciuta, per tre anni consecutivi, da Deloitte Private e The Wall Street Journal per la miglior gestione. Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell’industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell’intrattenimento. Nel 2022 Hard Rock è stato nominato Land-Based Operator ai Global Gaming Awards per il secondo anno consecutive in quattro anni. Nel 2021, Hard Rock Hotel & Casino è risultata al primo posto nell’indagine annuale “Casino Gaming Executive Satisfaction” condotta da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group, per sei degli ultimi sette anni. Hard Rock International detiene attualmente la tripla B dalle principali agenzie di rating S&P Global Ratings e Fitch Ratings.

