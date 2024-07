Hard Rock Cafe Roma festeggia l’Independence Day

2 Luglio 2024

(Adnkronos) – Roma, 2 luglio 2024 – Tutto pronto per celebrare l’Independence Day all’Hard Rock Cafe di Roma, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità americana in Italia e dai tanti turisti in visita nella Capitale.

Atmosfera a stelle e strisce nella giornata del 4 luglio con intrattenimento e decorazioni dedicate. Il menu è arricchito dalla presenza di dolcetti che richiamano il tema della festa e grande spazio è lasciato come sempre alla musica.

Dalle 21.30 alle 23.30 sul palco del tempio rock di via Veneto la Bruce Springsteen Tribute Band con un vasto repertorio di alcuni dei più celebri pezzi di “The Boss” e classici americani come “Born to run”, “Dancing in the dark”, “Badlands” sino a “Blue suede shoes” e “Twist and shout” ma sempre nelle versioni realizzate dal menestrello americano. La formazione è guidata da Fabrizio Celea già conosciuto dal pubblico dell’Hard Rock Cafe di Roma. Cantautore romano, per l’occasione Celea rende omaggio alla musica d’oltreoceano che ispira da sempre i suoi brani originali. Con lui, Guido Cascone alla batteria, Fabrizio Frattali al basso, Lorenzo Aliberti alla chitarra e Michelangelo Marinelli al sax.

Per ulteriori informazioni:

Hard Rock Cafe Roma – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/

Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome

Hard Rock International:

Con 290 sedi in più di 70 Paesi – inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe – Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 87.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Hard Rock Hotel è risultata per due anni consecutivi la catena alberghiera, tra gli Upper Upscale Hotel, con il più alto indice di gradimento da parte degli ospiti, secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power, e per quattro anni di fila si è posizionato tra i top brand di questa categoria. HRI è la prima società di gioco privata degli Stati Uniti riconosciuta, per tre anni consecutivi, da Deloitte Private e The Wall Street Journal per la miglior gestione. Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell’industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell’intrattenimento. Nel 2022 Hard Rock è stato nominato Land-Based Operator ai Global Gaming Awards per il secondo anno consecutive in quattro anni. Nel 2021, Hard Rock Hotel & Casino è risultata al primo posto nell’indagine annuale “Casino Gaming Executive Satisfaction” condotta da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group, per sei degli ultimi sette anni. Hard Rock International detiene attualmente la tripla B dalle principali agenzie di rating S&P Global Ratings e Fitch Ratings.

www.hardrock.com | shop.hardrock.com