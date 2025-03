HAS Healthcare Advanced Synthesis SA (HAS), Biasca, Svizzera acquisisce la società Cerbios-Pharma SA, per creare un Gruppo leader internazionale nel settore CDMO, supportato da 65 Equity Partners

31 Marzo 2025

La transazione resta soggetta alle autorizzazioni normative e fiscali.

BIASCA, Svizzera, 31 marzo 2025 /PRNewswire/ — HAS Healthcare Advanced Synthesis SA (HAS), Biasca, Svizzera, azienda leader internazionale nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici (API), di principi attivi ad alta attività farmaceutica (HPAPI) e di composti anticancro, annuncia l’acquisizione pianificata della società Cerbios-Pharma SA (Cerbios), produttore di API chimici e biologici riconosciuto a livello globale, compresi i coniugati farmaco-anticorpo (ADC), un settore in rapida espansione. Entrambe le aziende hanno sede in Svizzera e vendono a livello globale.

L’acquisizione è supportata da 65 Equity Partners, una società di investimento globale dedicata a sostenere le imprese familiari, i fondatori e gli imprenditori. Nell’ambito della transazione, 65 Equity Partners diventa azionista con una quota pari a circa il 40%, affiancandosi alla famiglia Braglia che mantiene la maggioranza delle azioni.

L’unione di HAS e Cerbios crea un leader altamente complementare e integrato nell’ambito delle Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). Insieme, le due aziende offriranno una vasta esperienza nella produzione, chimica e biologica, eccellenza tecnica e una gamma più ampia di servizi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell’industria farmaceutica globale.

Con il supporto strategico di 65 Equity Partners, il nuovo Gruppo è in una posizione unica per cogliere opportunità di crescita in un settore caratterizzato da forti tendenze strutturali favorevoli. Queste includono l’aumento della domanda di terapie complesse e un’innovazione continua nello sviluppo di farmaci in oncologia, neurologia, endocrinologia, dermatologia, malattie rare e gastrointestinale e altre aree terapeutiche chiave.

È importante sottolineare che HAS e Cerbios continueranno a essere guidati dalla forte cultura aziendale e dai valori di proprietà familiare che hanno caratterizzato come elemento centrale entrambe le aziende per lungo tempo, mantenendo un forte impegno verso la regione del Ticino.

L’operazione rappresenta un momento fondamentale per la crescita di HAS e Cerbios e riflette gli investimenti costanti che sono stati effettuati per garantirne l’eccellenza e lo sviluppo tecnologico.

“Siamo entusiasti di questa operazione che rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione globale. Unendo competenze e risorse complementari, siamo convinti di poter offrire soluzioni innovative, personalizzate e di alta qualità ai nostri clienti, migliorando ulteriormente la nostra capacità di rispondere alle esigenze del mercato. Insieme, siamo pronti a raggiungere nuovi traguardi e a rafforzare la nostra posizione di leader nel mercato puntando all’eccellenza e l’innovazione nel nostro settore. L’operazione riveste un’importanza chiave per il Ticino e rafforza la reputazione del settore chimico-farmaceutico della nostra regione a livello mondiale. Siamo lieti di accogliere 65 Equity Partners come partner strategico e felici di collaborare strettamente con loro per realizzare la nostra visione per il Gruppo ampliato,” spiega Riccardo Braglia, Membro del Consiglio di amministrazione di HAS Healthcare Advanced Synthesis SA.

“Siamo lieti di collaborare con la famiglia Braglia per unire due aziende altamente complementari che sono partner fidati di alcune delle più rinomate aziende farmaceutiche a livello mondiale. Questo settore continua a beneficiare di forti impulsi di crescita strutturale, tra cui tendenze demografiche, scoperte scientifiche e una crescente domanda di terapie avanzate, rendendolo sia attraente che resiliente nel lungo termine”, commentaPascal Heberling, Partner e Co-Head of Europe, 65 Equity Partners.

“Questa transazione, pianificata da lungo tempo, mira a creare un polo chimico-farmaceutico di importanza internazionale in Ticino. Grazie alle pipeline differenziati e ai clienti di entrambe le aziende, raggiungeremo nuovi traguardi insieme e miglioreremo ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti. Questo impegno congiunto non solo rafforza la nostra posizione sul mercato, ma rispecchia anche l’impegno delle due aziende verso il progetto di innovazione. Stiamo inoltre unendo una forza lavoro combinata di oltre 400 persone che rappresentano il cuore della nuova azienda. Siamo profondamente grati per il loro contributo e dedizione mentre guardiamo al futuro con fiducia, continuando a crescere e innovare insieme”, dichiara Waldo Mossi, CEO di HAS Healthcare Advanced Synthesis SA.

“Siamo orgogliosi di unirci a HAS Healthcare Advanced Synthesis SA e di contribuire in modo significativo alla forza e alla crescita del nuovo Gruppo. HAS rappresenta il partner ideale per aiutarci ad accelerare la nostra crescita e ampliare la gamma di offerte e valore che forniamo ai nostri clienti,” afferma Christian Suà, CEO di Cerbios-Pharma SA.

L’investimento di 65 Equity Partners in HAS si allinea con la strategia di supportare aziende di alta qualità fondate da imprenditori e famiglie, con forti ambizioni di crescita e capacità tecniche distintive. L’approccio a lungo termine e la visione orientata a creare una partnership con l’azienda permettono ai fondatori e alle famiglie di espandersi, mantenendo il controllo e preservando i valori fondamentali dell’impresa. Questo investimento esemplifica tale modello, supportando la creazione di un Gruppo leader, a vocazione internazionale, con opportunità di crescita organica, di offrire ai clienti una gamma più ampia di prodotti e di perseguire acquisizioni selettive. 65 Equity Partners collaborerà a stretto contatto con la direzione e il management per realizzare questa visione e rafforzare ulteriormente la posizione del Gruppo come fornitore di primo piano di principi attivi farmaceutici complessi.

HAS è stata assistita da Rothschild & Co (finanziario), Bär & Karrer (legale) e EY (contabilità/fiscale).

65 Equity Partners è stata assistita da UBS AG (finanziario), Ropes & Gray e Walder Wyss (legale), EY (contabilità/fiscale), Pharmacloud e Guidance Pharm (commerciale), JensonR+ (regolatorio) e Orbsen (tecnico).

Informazioni su HAS Healthcare Advanced Synthesis SA

HAS Healthcare Advanced Synthesis SA è una CDMO con quattro decenni di esperienza internazionale; l’azienda offre una gamma completa di servizi personalizzati, dallo sviluppo alla produzione. HAS Healthcare Advanced Synthesis SA sviluppa e produce ingredienti farmaceutici attivi (API), ingredienti farmaceutici attivi altamente potenti (HPAPI) e composti anticancro. Il sito di produzione, fondato nel 1984, si trova a Biasca, Svizzera. La struttura è regolarmente ispezionata da SwissMedic, dalla FDA e da altre agenzie regolatorie globali. HAS Healthcare Advanced Synthesis SA gestisce impianti di produzione dedicati con capacità produttive che vanno da poche centinaia di grammi a decine di chilogrammi per ingredienti attivi altamente potenti (HPAPI) e composti anticancro, e da chilogrammi a decine di tonnellate per ingredienti attivi standard (API); gli impianti sono completamente dedicati alla produzione cGMP.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro nuovo sito web: https://www.hashealthcare.com e seguiteci su: Linkedin

Informazioni su Cerbios-Pharma SA

Cerbios-Pharma SA (Cerbios), vanta quasi 50 anni di esperienza nel settore e competenze nello sviluppo e nella produzione di API generici, oltre a offrire servizi CDMO, producendo API, HPAPI, ADC e probiotici biologici per il mercato internazionale umano e animale. Cerbios ha due siti di produzione in Svizzera (Lugano, sede centrale e Couvet). Entrambe le strutture sono regolarmente ispezionate da SwissMedic, dalla FDA e da altre agenzie regolatorie globali. Cerbios ha una presenza specializzata nel mercato come fornitore di servizi CDMO, con impianti di produzione dedicati.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito: https://www.cerbios.ch/ e seguiteci su: Linkedin

Informazioni su 65 Equity Partners

65 Equity Partners è una società di investimento globale che collabora con fondatori, famiglie e imprenditori in Europa, Nord America e in Asia per creare valore sostenibile e a lungo termine. 65 Equity Partners investe in aziende leader nei settori della sanità, industriale, servizi alle imprese, tecnologia e beni di consumo.

Supportata da Temasek, come piattaforma di investimento gestita indipendentemente con 3,3 miliardi di dollari in fondi gestiti, fornisce soluzioni di capitale azionario e strutturato a società consolidate con ambizioni di crescita regionale o globale. Con uffici a Londra, Singapore, New York e San Francisco, sfrutta il radicamento regionale, la rete internazionale e la profonda esperienza del proprio network allargato.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: https://www.65equitypartners.com/ e seguiteci su: LinkedIn.

Per ulteriori informazioni, contattare:

HAS Healthcare Advanced Synthesis SABiasca, SwitzerlandResponsabile Ufficio Stampa:Giacomo BragliaTel: +41 (0) 91 873 94 00E-mail: mediarelations@hashealthcare.com

65 Equity PartnersGreenbrookPeter Hewer, Theo Bryan, Long TranE-mail: 65EP@greenbrookadvisory.com

