HBL collabora con ACE Money Transfer per promuovere gli afflussi regolamentati delle rimesse nel proprio Paese d’origine

Febbraio 22, 2023

MANCHESTER, Inghilterra, 22 febbraio 2023 /PRNewswire/ — HBL, la più grande banca del Pakistan, collabora con ACE Money Transfer, una delle principali società di servizi di rimesse del Regno Unito, per promuovere le rimesse regolamentate nel proprio Paese d’origine offrendo una Toyota Fortuner e 10 iPhone 14 Plus come parte della partnership.

Gli afflussi di rimesse verso il Pakistan hanno registrato un calo del 19% su base annua, con una riduzione di 2,04 miliardi di dollari nel mese di dicembre 2022. Gli expat hanno scelto altri canali per le loro rimesse, tra cui Hawala/Hundi.

Tramite l’affermazione “Hundi Say Inkaar, Pakistan Say Pyaar”, viene promossa la campagna che offre agli expat pakistani nel Regno Unito, in Europa, Canada, Australia e Svizzera di beneficiare di tassi di cambio eccezionali. Avranno anche la possibilità di vincere uno dei 10 iPhone 14 Plus o una nuovissima Toyota Fortuner inviando denaro prima del 15 marzo tramite ACE Money Transfer come deposito bancario o per il ritiro in contanti da una delle oltre 1700 filiali HBL in tutto il Paese.

Rashid Ashraf, AD di ACE Money Transfer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare un’altra campagna col nostro fidato partner in Pakistan, HBL. Il Paese ha bisogno dell’aiuto della sua comunità di expat ora più che mai, e iniziative come queste sono per loro un’opportunità per contenere la crisi in corso”.

Faisal N. Lalani, a capo dell’International Banking di HBL, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con ACE Money Transfer andrà a vantaggio diretto dei clienti con la comoda riscossione delle rimesse dall’ampia rete di distribuzione di HBL in tutto il Pakistan. Questa campagna favorirà un’ulteriore crescita delle rimesse attraverso canali legali a sostegno dell’economia del Pakistan».

Per ulteriori informazioni sull’offerta, si prega di visitare il sito: https://acemoneytransfer.com/promotion/ace-hbl

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nome registrato “Aftab Currency Exchange Limited”) ha sede a Manchester, nel Regno Unito, ed è un fornitore di servizi di rimessa in crescita. Offre servizi impeccabili di trasferimento di denaro online a milioni di expat che vivono all’estero con una vasta rete di oltre 375.000 sedi distribuite in più di 100 Paesi in tutto il mondo.

Informazioni su HBL

HBL è stata la prima banca commerciale pakistana a essere fondata nel 1947, riconosciuta per la sua innovazione nei servizi finanziari incentrati sul cliente. Nel corso degli anni, HBL ha ampliato la sua rete di filiali e ha mantenuto la sua posizione di principale banca del Pakistan con oltre 1.700 filiali, più di 2.200 sportelli bancomat, oltre 61.000 Konnect da agenti HBL (piattaforma bancaria branchless), oltre 52.000 sedi QR al servizio di oltre 32 milioni di clienti in tutto il mondo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2006504/ACE_and_HBL_Fortuner.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/hbl-collabora-con-ace-money-transfer-per-promuovere-gli-afflussi-regolamentati-delle-rimesse-nel-proprio-paese-dorigine-301752661.html