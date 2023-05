HEINEKEN® ESTENDE LA SPONSORIZZAZIONE DELLA F1® COME PARTNER GLOBALE, ALIMENTATA DALLA FENOMENALE CRESCITA DI QUESTO SPORT

Maggio 31, 2023

AMSTERDAM, 31 maggio 2023 /PRNewswire/ — HEINEKEN® rimane in pole position come partner globale della F1®, firmando nuovamente un’estensione della sponsorizzazione globale per altri cinque anni, decisione presa sula spinta della fenomenale crescita di questo sport in una fascia demografica più ampia.

Firmata originariamente nel 2016, la rinnovata partnership si concentrerà sul coinvolgimento delle nuove generazioni di appassionati di questo sport in modi significativi e creativi, promuovendo un consumo responsabile e offrendo momenti di intrattenimento di di prim’ordine per dimostrare che i weekend di F1® sono molto più di semplici gare. Questo include l’ingaggio della superstar olandese DJ e produttore Martin Garrix per una serie di esibizioni spettacolari con HEINEKEN® nel corso della stagione, a partire dal Gran Premio in Canada.

La crescente popolarità di questo sport ha visto il seguito totale della F1 sui social media esplodere del 23% dal 2021, per un totale di 60,6 milioni, con una crescita significativa in mercati come gli Stati Uniti, che hanno registrato un aumento del 42% rispetto al 2021.

Tale incredibile crescita di appassionati sempre più eterogenei che si avvicinano a questo sport ha motivato HEINEKEN® a estendere la propria partnership con la F1®. Il marchio di birra olandese ha il chiaro obiettivo di rivolgersi a questo nuovo pubblico per fare arrivare il proprio messaggio sul consumo responsabile, compreso il lancio della nuova iniziativa di gioco, Player 0.0, creata col rappresentante di HEINEKEN® 0.0 Max Verstappen. Queste campagne in collaborazione con la F1® continueranno a concentrarsi sulla promozione della birra a zero alcol più famosa al mondo, HEINEKEN® 0.0: l’abbinamento perfetto per un weekend di gara.

Stefano Domenicali, presidente e AD di Formula One, ha dichiarato: “Da quando la nostra partnership con Heineken è iniziata nel 2016, si sono rivelati essere dei partner incredibili che si sono concentrati sulla realizzazione di eventi di prim’ordine per tutti i nostri fan che racchiudono il meglio dello sport e dell’intrattenimento, divenendo una parte fondamentale del weekend di gara. Il lavoro che stanno facendo per promuovere il bere responsabilmente rimane per noi importante quanto le esperienze che creano per i nostri fan, sia vecchi che nuovi, e non vediamo l’ora di migliorare tale aspetto durante questa stagione, nonché nelle future.”

Dolf van den Brink, amministratore delegato e presidente del consiglio d’amministrazione di HEINEKEN®, ha dichiarato: “La rapida crescita e la continua evoluzione della fanbase della F1® è stata una delle tante ragioni per cui abbiamo esteso la nostra partnership. Si tratta di una fantastica opportunità per continuare a offrire esperienze di di prim’ordine ai tifosi, sviluppando al contempo i nostri messaggi di consumo responsabile a un pubblico sempre più coinvolto e rilevante. Con la gara HEINEKEN® Silver Las Vegas, che si terrà più avanti nel corso dell’anno, a fare da piatto forte, il 2023 sarà la stagione più elettrizzante di sempre!”

Dato l’aumento vertiginoso della popolarità della F1®, HEINEKEN® creerà esperienze per soddisfare le aspettative degli appassionati, continuando a intrattenere i fan in tutto il mondo e dimostrando che la F1® è “più di una gara”. È uno spettacolo di 72 ore di energia e con un’atmosfera unica che si svolge in alcune delle più grandi città del mondo.

Martin Garrix, DJ e produttore di fama mondiale, ha dichiarato: “Sono entusiasta di collaborare con HEINEKEN®️ per fare festa in alcune delle gare più attese della stagione. L’energia e l’atmosfera che si respira in pista sono impareggiabili e non vedo l’ora di esibirmi per gli appassionati di corse di tutto il mondo!”

Bram Westenbrink, Global Head del marchio HEINEKEN®, ha dichiarato: “Dopo i nostri recenti accordi con Max Verstappen e Oracle Red Bull Racing, ci fa incredibilmente piacere poter annunciare questa estensione della nostra lunga partnership con la Formula Uno. Questi accordi continuano a sviluppare la nostra strategia più ampia per essere il marchio numero uno per coinvolgere e intrattenere gli appassionati di sport di tutto il mondo, promuovendo al contempo un consumo responsabile. Abbinare questo aspetto all’ingaggio di Martin Garrix, superstar DJ di fama globale e produttore, per alcune delle più grandi gare del calendario è il modo perfetto per offrire momenti indimenticabili durante i fine settimana di gara”.

Da quando è entrata nel mondo degli sport motoristici nel 2016, HEINEKEN® si è impegnata a cambiare realmente l’atteggiamento nei confronti della guida in stato di ebbrezza e ha rilanciato la campagna “Se bevi, non guidi” a maggio del 2022. HEINEKEN® continuerà a innovare tramite le proprie campagne di marketing con la F1®, con nuovi contenuti creativi in arrivo nel 2023 per “Se bevi, non guidi”. Inoltre, HEINEKEN® si è impegnata a investire oltre il 10% di tutti i budget dei media per sostenere programmi di consumo responsabile.

