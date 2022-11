Hekou District, Dongying City: il Golden Autumn Art Festival allieta la vita culturale del popolo

Novembre 4, 2022

DONGYING, Cina, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ — Recentemente, su Moments, un app di WeChat degli abitanti del distretto di Hekou, nella città di Dongying, nella provincia di Shandong, si è cominciato a parlare della favola di Biancaneve. “A Hekou sta andando ora in scena uno spettacolo fiabesco!” “Non mi aspettavo che a mio figlio piacesse così tanto lo spettacolo in così giovane età, e sicuramente torneremo”. Nel distretto di Hekou si è tenuto il Golden Autumn Art Festival e le recensioni da parte del pubblico sono state entusiastiche.

Il Golden Autumn Art Festival è una serie di attività culturali lanciate nel distretto di Hekou con l’obiettivo di arricchire la vita culturale degli abitanti. Organizzato durante l’autunno, da settembre a ottobre, il festival si tiene ormai da tre anni consecutivi. Durante la rassegna artistica di quest’anno, gli abitanti di Hekou hanno potuto assistere a un grande evento culturale per più di dieci giorni. Secondo l’Ufficio informazioni del governo popolare del distretto di Hekou, attività pittoresche come danze di piazza, uno spettacolo teatrale di fiabe, rappresentazioni dell’opera Lyu, una gara di cori e altre emozionanti produzioni hanno entusiasmato gli spettatori.

Negli ultimi anni, il governo del distretto di Hekou ha intrapreso una serie di misure, come l’organizzazione di straordinarie attività culturali, di speciali corsi di formazione per il benessere pubblico e di spettacoli lirici su larga scala nelle campagne, oltre alla costruzione di strutture culturali pubbliche.

Così facendo, il governo ha sfruttato efficacemente le proprie risorse culturali per entrare in contatto con le persone e venire incontro alle loro esigenze e ai loro desideri. Ha inoltre formulato una piattaforma di servizi culturali pubblici in cui le parti sociali possono riunirsi per offrire ai cittadini servizi culturali fantastici di qualità. L’attenzione è rivolta a garantire che tali benefici culturali siano accessibili al maggior numero possibile di persone e a migliorare la vitalità culturale delle comunità urbane e rurali.

In tal modo, il distretto di Hekou continua a migliorare l’efficienza dei servizi culturali pubblici. Ciò consente agli abitanti di sperimentare un ricco ambiente culturale pubblico in cui tutte le persone possono partecipare e condividere, e di conseguenza essere sempre più soddisfatte della propria vita.

