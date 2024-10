Helios 35+: sicurezza sul lavoro, praticità e velocità

11 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Sicurezza sul lavoro: priorità assoluta

Milano, 11/10/2024 – La sicurezza sul lavoro è un tema centrale nell’ambito delle attività industriali. Un impegno che deve coinvolgere tanto le aziende quanto i lavoratori per diventare priorità assoluta.

La protezione degli operatori e la prevenzione degli infortuni stanno alla base delle normative moderne e delle nuove tecnologie. In questo contesto, la scelta di attrezzature e sistemi innovativi che favoriscano la sicurezza è fondamentale per garantire la salute e il benessere dei dipendenti, riducendo i rischi di incidenti.

L’industria moderna richiede in primis soluzioni sicure, ma anche efficienti e facili da utilizzare. È in questo contesto che si inserisce il sistema di riscaldamento portatile a induzione magnetica Helios 35+, progettato da Nuova Simat per rivoluzionare le operazioni di manutenzione in ambienti industriali.

Nuova Simat, fondata nel 1989 da Domenico Zicchino, è un’azienda che ha saputo imporsi come punto di riferimento nella manutenzione industriale, grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative sin dagli esordi.

Domenico, pioniere nell’uso delle chiavi idrauliche dinamometriche, ha gettato le basi di un’azienda che continua a distinguersi per l’impegno costante nella sicurezza sul lavoro.

Con il subentro dei figli, i fratelli Zicchino, Nuova Simat ha esteso la sua presenza a livello globale, affermandosi come leader nelle operazioni in cantiere e nell’assemblaggio industriale, con un focus su specifici settori come Oil & Gas e Power Generation.

La missione dell’azienda è migliorare la qualità della vita, sia per i dipendenti che per i clienti, offrendo soluzioni sicure, sostenibili ed efficienti. Con il marchio EVO, Nuova Simat ha introdotto soluzioni altamente tecnologiche e personalizzate che rappresentano l’evoluzione delle lavorazioni da cantiere. L’impresa è anche impegnata nell’implementazione di un sistema di gestione integrato (SGI), che copra qualità, ambiente, salute e sicurezza, dimostrando un impegno profondo verso l’ecosostenibilità e la protezione dei propri lavoratori.

Nuova Simat vuole essere un punto di riferimento nel panorama industriale internazionale: situata strategicamente a Livorno, vicino ai principali hub logistici aerei (Aeroporto di Pisa) e marittimi (Porto di Livorno), garantisce interventi tempestivi in tutto il mondo.

Helios 35+ è un sistema di riscaldamento portatile basato su tecnologia a induzione magnetica, sviluppato per operazioni di serraggio e montaggio a caldo. Sfruttando la potenza dell’induzione, questo dispositivo può indurre calore rapidamente ed efficacemente, riducendo i tempi di lavoro fino all’80% rispetto ai metodi tradizionali come le fiamme libere.

Uno degli aspetti centrali del sistema Helios 35+ è la sicurezza sul lavoro. La tecnologia a induzione permette di riscaldare componenti di varia natura (bulloni, dadi, flange ecc.) senza contatto diretto e senza utilizzare fiamme libere, eliminando i rischi legati a ustioni e incendi, e shock elettrici. Questo si traduce in un ambiente di lavoro molto più sicuro, soprattutto durante operazioni che coinvolgono materiali sensibili o che si svolgono in spazi ristretti, situazioni in cui la pericolosità aumenta in maniera esponenziale.

Helios 35+ è dotata di un sistema di raffreddamento integrato che mantiene le temperature sotto controllo, garantendo la sicurezza operativa durante l’intero processo e la possibilità di maneggiare lo strumento senza doverne attendere il raffreddamento. Infine, ulteriore valore aggiunto è l’assenza di combustibili, fattore spesso responsabile di incidenti in ambienti industriali.

La velocità è una garanzia con Nuova Simat. Il risparmio di tempo è un fattore cruciale nelle operazioni industriali, e Helios 35+ consente di ridurre il tempo di riscaldamento dell’80% rispetto ai metodi convenzionali. Questo significa che le operazioni di serraggio e montaggio possono essere effettuate molto più velocemente rispetto al tempo che sarebbe necessario impiegando altre tecnologie.

Il sistema è progettato per massimizzare la produttività e rispettare l’ambiente: utilizzando l’induzione magnetica, il calore viene generato solo dove serve, con una distribuzione precisa e uniforme, senza dispersioni. La riduzione dei tempi di riscaldamento permette di evitare sprechi di energia, garantendo una soluzione più sostenibile.

La compattezza del sistema Helios 35+ lo rende particolarmente adatto per le operazioni in ambienti industriali ristretti o difficili da raggiungere. Con un peso di circa 205 kg e dimensioni di 1000 x 830 x H 1000 mm, il dispositivo può essere facilmente trasportato e utilizzato direttamente in loco, risolvendo problemi che richiederebbero altrimenti attrezzature più ingombranti e difficili da manovrare.

Helios 35+ offre la flessibilità necessaria per diverse applicazioni, dalle operazioni di manutenzione su turbine, fino al montaggio e allo smontaggio di giunti calettati e altri componenti industriali. Questa praticità consente anche di ridurre i tempi di inattività delle macchine, garantendo una continuità operativa indispensabile nelle linee produttive moderne.

Le operazioni di serraggio sono semplificate grazie agli induttori assiali, che permettono di serrare o disserrare tiranteria di grandi dimensioni, come i bulloni forati presenti in turbine o valvole di grande dimensione. Questi induttori possono essere personalizzati per adattarsi a fori di dimensioni variabili, garantendo la massima versatilità operativa.

Per il montaggio a caldo, Helios 35+ utilizza induttori anulari o customizzati che permettono di montare o smontare componenti di forme diverse. Il sistema può lavorare su diametri fino a 600mm, diventando uno strumento estremamente versatile.

Helios 35+ è un dispositivo innovativo che rappresenta il futuro nelle operazioni di riscaldamento induttivo industriale. La sua capacità di incrementare l’efficienza operativa, ridurre i tempi di lavoro e migliorare la sicurezza lo rende una soluzione eccellente per diverse applicazioni industriali.

Grazie alla sua compattezza, Helios 35+è facilmente trasportabile e utilizzabile in una vasta gamma di ambienti, assicurando efficienza e velocità di qualunque operazione.

Per chi vuole aumentare la produttività operativa e migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, Helios 35+ è la risposta giusta.

Scopri di più su questo sistema di riscaldamento portatile a induzione magnetica e contattaci per maggiori informazioni.

Per informazioni:

Nuova Simatsrl è un punto di riferimento da oltre 30 anni nel settore delle macchine utensili portatili e dei servizi on-site, offrendo soluzioni innovative per lavorazioni e manutenzioni industriali. L’azienda fornisce macchine in vendita e noleggio, oltre a un supporto tecnico specializzato per operazioni di serraggio, trattamenti termici, fresatura, barenatura e molto altro. Grazie al suo reparto di ricerca e sviluppo interno, Nuova Simat ha creato una linea esclusiva di macchine utensili portatili a marchio EVO, progettate e assemblate direttamente in azienda, per garantire alte prestazioni e avanguardia tecnologica made in Italy.

Mail: info@nuovasimat.com