HIKSEMI lancia una linea di prodotti per l’e-commerce, con le serie di punta Rayo e Silk SSD

11 Dicembre 2024

HANGZHOU, Cina, 11 dicembre 2024 /PRNewswire/ — HIKSEMI, fornitore globale di soluzioni di archiviazione intelligenti, ha lanciato ufficialmente la sua nuova linea di prodotti per l’e-commerce volte a soddisfare le mutevoli esigenze di archiviazione dell’era digitale. Questa nuova linea di prodotti comprende unità a stato solido ad alte prestazioni, kit di schede di memoria, alloggiamenti per dischi rigidi e altri dispositivi di archiviazione, tutti progettati per migliorare le esperienze digitali in una vasta gamma di applicazioni.

Il fulcro di questo lancio è costituito dagli attesissimi SSD delle serie Rayo e Silk, ognuno studiato per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Come suggerisce il nome, la serie Rayo è progettata per essere veloce come un fulmine, offrendo velocità elevatissime che garantiscono agli utenti un vantaggio competitivo in attività quali la creazione di contenuti e il gaming negli eSport. Questi SSD PCIe 4.0 garantiscono prestazioni ultraveloci: alcuni modelli selezionati raggiungono velocità di lettura fino a 7450 MB/s, il che li rende ideali per ambienti ad alte prestazioni in cui la velocità è fondamentale. Dotata di un controller principale personalizzato, di una tecnologia di processo avanzata e di materiali di alta qualità, la serie Rayo garantisce una dissipazione ottimale del calore e prestazioni affidabili anche in caso di carichi di lavoro pesanti. Oltre agli SSD M.2 2280, la serie Rayo comprende anche gli SSD M.2 2230, che la rendono la scelta ideale per dispositivi portatili, come le console di gioco portatili, e offrono versatilità per un’ampia gamma di utenti.

La serie Silk, fedele al suo nome, è caratterizzata invece da un’estetica lussuosa ma sobria e garantisce un’esperienza di trasferimento dati fluida. Combinando un design elegante con prestazioni affidabili, la serie offre un valore eccezionale, rendendola ideale per professionisti e studenti. Disponibile come SSD SATA da 2,5 pollici e M.2 2280 PCIe 3.0, la serie Silk offre varie capacità e dimensioni per soddisfare diverse esigenze di archiviazione. Consapevole dell’importanza del tempo, la serie Silk migliora l’efficienza e la produttività sia sui luoghi di lavoro che in contesti educativi grazie alle sue soluzioni di archiviazione affidabili e ad alte prestazioni.

HIKSEMI resta impegnata a tenersi al passo con le tendenze del settore ampliando la propria linea di prodotti e-commerce per soddisfare al meglio le mutevoli esigenze dei consumatori. Poiché gli stili di vita digitali diventano sempre più poliedrici, HIKSEMI intende ampliare la propria offerta, garantendo ai clienti un facile accesso online a un’ampia gamma di soluzioni di archiviazione di alta qualità. Questa attenzione all’e-commerce consente a HIKSEMI di fornire prodotti innovativi e personalizzati che soddisfano le diverse esigenze di archiviazione di privati e aziende, rendendo le esperienze digitali più efficienti e convenienti.

