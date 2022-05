Hikvision pubblica i risultati finanziari per l’intero anno 2021 e il primo trimestre 2022

Maggio 9, 2022

HANGZHOU, Cina, 7 maggio 2022 /PRNewswire/– Hikvision ha pubblicato i risultati finanziari per l’intero anno 2021, con un fatturato totale di 81,42 miliardi di RMB e una crescita su base annua (YoY) del 28,21%. L’utile netto attribuibile agli azionisti della società ammontava a 16,8 miliardi di RMB, riportando una crescita su base annua del 25,51%.

I ricavi all’estero nel 2021 sono ammontati a 21,99 miliardi di RMB, con una crescita del 24,23% su base annua, pari al 27% dei ricavi totali dell’azienda.

Hikvision ha inoltre pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre 2022 e ha registrato un fatturato di 16,52 miliardi di RMB, pari a un aumento su base annua del 18,11%. L’utile netto attribuibile agli azionisti della società ammontava a 2,28 miliardi di RMB, pari a una crescita su base annua del 5,29%.

In futuro, l’azienda continuerà a concentrarsi sull’innovazione di tecnologie, prodotti e soluzioni per creare valore per i clienti e la società. Hikvision si impegna a servire vari settori tramite le sue tecnologie all’avanguardia di percezione delle macchine, intelligenza artificiale e big data, guidando il futuro dell’AIoT.

La relazione annuale completa 2021 e la relazione Q1 2022 sono disponibili qui.

