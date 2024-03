Hinojosa consolida la sua presenza in Europa con l’acquisizione dell’italiana MS Packaging

20 Marzo 2024

VALENCIA, Spain, 20 marzo 2024 /PRNewswire/ — Hinojosa Packaging Group continua ad ampliare la sua presenza internazionale con l’acquisizione dell’italiana MS Packaging. Grazie all’integrazione degli stabilimenti di Salerno e Arzano, Hinojosa si inserisce nel mercato italiano, uno dei più importanti nel settore della carta e del cartone in Europa.

MS Packaging è un gruppo italiano a conduzione familiare specializzato nella produzione e nella commercializzazione di carta e di imballaggi di carta e cartone ondulato. L’azienda gestisce una cartiera e uno scatolificio e ha una presenza consolidata nel settore del food & beverage. Nel 2023 ha registrato un fatturato di 60 milioni di euro e manterrà l’intero organico di circa 200 dipendenti.

Ferma nel suo obiettivo di offrire ai clienti la più ampia scelta possibile di prodotti, Hinojosa e MS Packaging condividono un’identica filosofia del lavoro, fondata sui principi di innovazione, tecnologia all’avanguardia, sostenibilità e vicinanza al cliente. Con l’acquisizione di MS Packaging, Hinojosa conta su un organico di 2.900 dipendenti e 24 stabilimenti di produzione in Spagna, Portogallo, Francia e Italia.

Questa operazione coincide con il lancio del nuovo Piano strategico 2024-2026 dell’azienda, che, negli ultimi tre anni, ha proseguito la sua crescita. Si tratta di una nuova fase per l’azienda, che punta sull’internazionalizzazione come strategia per continuare ad ampliare la sua offerta di imballaggi sostenibili e per anticipare le tendenze del settore e, quindi, anche le richieste dei clienti.

Hinojosa ha chiuso il 2023 con un fatturato di 739 milioni di euro e ha scommesso sulla decarbonizzazione e sul valore dell’innovazione

Hinojosa ha concluso l’ultimo esercizio con un fatturato di 739 milioni di euro, 10% in meno rispetto all’anno precedente, una flessione dovuta principalmente al calo dei prezzi delle materie prime, che ha permesso all’azienda di ridurre il prezzo ai clienti, dopo un precedente periodo caratterizzato dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia.

L’espansione internazionale si è consolidata nel corso del 2023 con l’acquisizione del 49% della francese ASV Packaging, con cui è riuscita a rafforzare la sua presenza in Francia e a migliorare l’offerta di servizi e prodotti ai clienti europei. Grazie a stabilimenti in Francia, Portogallo e Spagna, ha registrato una crescita che si è tradotta anche in un aumento del 10% della forza lavoro nella sua rete di centri operativi.

Tra gli importanti obiettivi dell’azienda è il focus sulla decarbonizzazione, che rientra tra gli impegni ESG relativi all’ambiente. In questo ambito, lo scorso anno ha ottenuto risultati molto positivi, tra cui la riduzione delle emissioni e dell’impronta di carbonio del 22% rispetto all’anno precedente. Ma Hinojosa ha raggiunto anche altri traguardi altrettanto importanti, come la rivalutazione del 95,2% degli scarti.

Per quanto riguarda il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta di prodotti, il 2023 ha continuato a essere chiaramente orientato all’innovazione, che rappresenta la chiave per interpretare il futuro del settore e anticipare i cambiamenti sociali e le richieste dei clienti, in modo da poterli accompagnare sulla strada della crescita. Ne è un esempio il trend del mangiare fuori casa, che ha toccato cifre record nel 2023. In quest’ottica, l’anno scorso Hinojosa ha lanciato Foodservice, una linea innovativa di contenitori primari per bevande e cibi pronti 100% riciclabili e senza impatto ambientale alla fine del ciclo di vita. Questa nuova linea è stata sviluppata per soddisfare l’attuale domanda di un mercato in crescita che cerca soluzioni per migliorare la gestione dei rifiuti e contribuire a rallentare l’avanzamento del cambiamento climatico.

Informazioni su Hinojosa Packaging Group

Hinojosa è un’azienda leader nella progettazione e nella produzione di soluzioni di confezionamento sostenibili. Negli oltre 75 anni di attività, ha sempre lavorato applicando i principi dell’economia circolare.

Grazie alle proposte sempre innovative, all’attenzione al cliente e alla ricerca dell’eccellenza, il Gruppo ha continuato a crescere, soprattutto negli ultimi anni in cui ha puntato sull’internazionalizzazione. Oggi ha 2.900 dipendenti e 24 stabilimenti di produzione in Spagna, Portogallo, Francia e Italia e unisce la forza di un gruppo internazionale a una presenza capillare sul territorio.

Hinojosa si impegna per generare un impatto positivo ovunque operi e contribuire al miglioramento del benessere comune. Perché non si tratta solo di produrre la confezione migliore, ma anche di prendersi cura di ogni aspetto a essa collegato.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2364080/MS_Packaging.jpg

