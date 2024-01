Hitachi-LG Data Storage venderà i dissipatori di SK hynix per PlayStation 5 con una promozione in esclusiva

Gennaio 22, 2024

SEOUL, Corea del Sud, 22 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Il 22 gennaio, Hitachi-LG Data Storage Inc., partner per la produzione e distribuzione di SK hynix, lancerà sul mercato il nuovo dissipatore di calore “Haechi H01” progettato specificatamente per la PlayStation 5. Questo innovativo dissipatore di calore serve a massimizzare le capacità di raffreddamento del SSD interno P41 ad alte prestazioni, sviluppato da SK hynix.

Per promuovere il prodotto, Hitachi-LG Data Storage sta pianificando una promozione su Amazon in tutto il mondo che inizierà il 22 gennaio e terminerà il 4 febbraio in 9 paesi: Stati Uniti, Canada, Messico, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Australia.

Il dissipatore Haechi H01 viene creato usando tecnologie avanzate di lavorazione di tipo CNC (“Computer Numerical Control”) ed è progettato come un unico pezzo. Dispone di un’area dedicata alla dissipazione del calore grande 2,3 volte di più rispetto a un dissipatore standard di un SSD M.2. Il fondo del dissipatore viene realizzato con materiali di interfaccia termica (TIM – Thermal Interface Material), resistenti alla deformazione causata dal calore e dallo stress derivante dall’utilizzo, migliorando così la durata del prodotto.

Hitachi-LG Data Storage Inc. ha rimarcato come il dissipatore H01 sia sviluppato su misura per il gaming ad alte prestazioni e può mantenere le prestazioni sempre stabili bilanciando le alte velocità e la generazione del calore.

Inoltre, Hitachi LG Data Storage ha intenzione di introdurre nel prossimo futuro un dissipatore per SSD M.2 specifico per la PlayStation 5 Slim da SK hynix.

Informazioni su Hitachi-LG Data Storage Inc.

Hitachi-LG Data Storage è una joint-venture tra Hitachi e LG Electronics, che si occupa di sviluppare dispositivi di alta qualità per l’archiviazione e componenti per gli abitacoli delle automobili. Nella veste di partner autorizzato per la produzione e distribuzione globale degli SSD di SK hynix, Hitachi-LG Data Storage garantisce il rispetto degli standard di qualità più alti e una consegna sicura ai clienti in tutto il mondo.

