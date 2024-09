Hollyland potenzia le comunicazioni wireless per produzioni cinematografiche e televisive su larga scala

10 Settembre 2024

SHENZHEN, Cina, 10 settembre 2024 /PRNewswire/ — In qualità di fornitore leader di soluzioni professionali di intercomunicazione wireless, Hollyland ha lanciato il suo ultimo prodotto di fascia alta, Solidcom C1 Pro – Roaming Hub, progettato appositamente per produzioni cinematografiche e televisive su larga scala.

Grazie all’integrazione della tecnologia di roaming all’avanguardia di Hollyland, Solidcom C1 Pro – Roaming Hub affronta la comune sfida sul set di ottenere collegamenti di comunicazione stabili in aree più ampie o complesse, offrendo un’esperienza di ripresa impeccabile alle troupe in un’ampia gamma di ambienti e scenari.

Costruito per il grande palcoscenico

Solidcom C1 Pro – Roaming Hub rivoluziona la produzione cinematografica e televisiva grazie alla sua capacità di collegare fino a 20 cuffie full-duplex con un unico hub, riducendo al minimo le interruzioni di comunicazione, anche negli ambienti di ripresa più complessi.

Inoltre, la portata effettiva di un singolo hub è aumentata dalla precedente LOS massima di 350 m (1.100 piedi) a un’affidabile LOS di 500 m (1.600 piedi), rafforzando l’affidabilità e la flessibilità su set di grandi dimensioni.

Supporta inoltre fino a sei gruppi di comunicazione, il che lo rende ideale per un coordinamento semplificato tra vari reparti, come produzione, riprese e illuminazione, con un’ulteriore personalizzazione di ruoli e numeri per una maggiore efficienza sul set.

Rimani connesso, viaggia liberamente

Sui set cinematografici complessi, la comunicazione è spesso impedita da ostacoli e dalla necessità di ricollegarsi costantemente mentre i membri della troupe si spostano e cambiano posizione. Ciò può avere un impatto notevole sulla capacita di comunicazione efficace complessiva di una squadra e sul rispetto dei tempi delle riprese.

Solidcom C1 Pro – Roaming Hub è dotato di potenti funzionalità di roaming ed è progettato per esigenze di movimento rapido e comunicazione su lunghe distanze. Quando l’auricolare wireless del Solidcom C1 Pro – Roaming Hub entra nell’area di copertura di due hub, il sistema identifica automaticamente la base dell’hub con un segnale più forte e si collega ad esso, disconnettendosi dalla base dell’hub originale. Il processo di commutazione è rapido, la connessione della comunicazione dell’utente non verrà influenzata e la qualità della voce rimarrà sempre chiara e stabile. Anche se l’utente si muove rapidamente in un ambiente complesso, la comunicazione non verrà interrotta a causa della perdita del segnale. La tecnologia di roaming sviluppata autonomamente da Hollyland garantisce che le cuffie possano essere utilizzate in un ambiente complesso e a lungo raggio e che la comunicazione tra ciascun membro della troupe sia sempre cristallina e gratuita.

Ciò consente alle troupe cinematografiche e televisive di comunicare in modo più efficace, senza essere vincolate dalla complessità del luogo delle riprese, dell’ambiente fisico o dell’ambiente del segnale.

Controllo intelligente delle app

Solidcom C1 Pro – Roaming Hub è dotato di un’app di controllo mobile facile da usare, che elimina le complicate operazioni di collegamento a cascata e raggruppamento di più hub in un tradizionale sistema di intercomunicazione wireless.

Grazie al modulo di comunicazione Bluetooth integrato nell’hub, gli utenti possono facilmente accedere e modificare le impostazioni direttamente dai loro dispositivi mobili. Potete dire addio alle lunghe camminate fino all’hub solo per regolare i parametri.

Compatibilità eccellente

Solidcom C1 Pro – Roaming Hub è compatibile con le cuffie Solidcom C1 e C1 Pro. Presenta due fori di montaggio standard del settore, da 5/8″ e 3/8″, che consentono il fissaggio diretto di un’ampia gamma di accessori, come treppiedi, supporti per luci e altro ancora, per installazioni in loco semplici e senza problemi.

L’edizione Roaming Hub conserva inoltre molti dei vantaggi del suo predecessore, tra cui la cancellazione del rumore ambientale (ENC), la funzione PTT per le troupe abituate a comunicare tramite walkie-talkie e USB Audio Class (UAC), che facilita la comunicazione online in tempo reale con il personale fuori sede.

Efficienza delle riprese semplificata

Nelle produzioni cinematografiche e televisive su larga scala, l’efficienza del lavoro della troupe e la sincronizzazione tra i vari dipartimenti e la troupe contribuiscono a dare vita alla visione del regista. “L’aggiornamento del prodotto Hollyland è una soluzione su misura, progettata per affrontare le sfide da tempo presenti nel settore e garantire capacità di comunicazione fluide ed estremamente efficienti in più luoghi”, ha affermato Sunny Zhou, Chief Technology Officer di Hollyland.

Prezzi e disponibilità

Il sistema di intercomunicazione con cuffie antirumore Solidcom C1 Pro – Roaming Hub per 20 persone ha un prezzo di 12.179 USD, mentre il prezzo della base hub Solidcom Roaming Hub Base è di 5.999 USD. È possibile acquistarlo presso i distributori locali o visitare il sito ufficiale di Hollyland per saperne di più:https://www.hollyland.com/product/solidcom-c1-pro-roaming-hub

Informazioni su Hollyland

Hollyland è un fornitore leader di prodotti wireless, specializzato in sistemi di intercomunicazione wireless, sistemi di trasmissione video, monitor e microfoni wireless. Dal 2013, Hollyland serve milioni di utenti in tutto il mondo in vari settori, tra cui produzione cinematografica, trasmissione televisiva, produzione video, eventi dal vivo, mostre, teatri, luoghi di culto e singoli creatori di contenuti. Ha creato una rete di vendita che copre circa 120 paesi e regioni, con il supporto di decine di uffici operativi localizzati in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.hollyland.com/, la pagina Facebook di Hollyland e la pagina Instagram di Hollyland.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2496092/image.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg

