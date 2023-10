Home Retreat Luxury, Roma: “Viaggi e soggiorni di lusso nelle città d’arte d’Italia, Barcellona e Miami“

Ottobre 16, 2023

Luxury travel, i servizi da Hotel 5 stelle a prezzi decisamente più competitivi, l’esperienza unica di vivere da ‘Local’ nelle città più belle al mondo

Roma, 16 ottobre 2023. Il mercato dei viaggi di lusso rappresenta un driver in espansione per l’industria del turismo. Tuttavia, mentre la domanda è in ascesa, l’offerta non sempre incontra e soddisfa realmente la forte richiesta. Home Retreat Luxury è il nuovo brand che, oltre a fornire alloggi sopra gli standard, crea guide strutturate per garantire ai turisti un’esperienza autentica alla scoperta di luoghi, spesso anche poco conosciuti e frequentati prevalentemente da abitanti locali. visite guidate personalizzate alla scoperta della vera città

HM Home Retreat nasce dall’idea di due amici: Hernan Carballo, Imprenditore, Propriety Manager and Real estate Manager di Miami e Massimiliano Pulciani, Imprenditore romano, Marketing Manager and Business Developer del progetto. HM Home Retreat, avviato lo scorso____, si pone l’obiettivo di coprire il gap tra domanda e offerta aggiungendo un plus, quello di viaggi esclusivi ed immersivi.

“Il turismo di lusso, che riguarda e comprende tutti i comparti della filiera turistica quali: hospitality, visiting, food and beverage, è destinato a vivere un periodo di continua crescita e trasformazione senza precedenti nel prossimo futuro”, spiega Carballo. “Il ‘luxury tourism’ si caratterizza per un servizio di alto livello che garantisca un’esperienza cucita su misura, elevato comfort e contenuti dal forte impatto emozionale. L’Italia si conferma tra le destinazioni preferite dai viaggiatori di lusso, grazie alla sua ricchezza culturale, artistica e paesaggistica, nonché alla qualità della ristorazione e dell’ospitalità. In particolare, le città d’arte come Firenze, Venezia e Roma continuano ad essere tra le mete più gettonate. La nostra offerta VIP guest, un sistema di fidelity con accesso alle strutture ad un prezzo decisamente competitivo, si estende anche a Barcellona e Miami con soluzioni esclusive in termini di: privacy, sicurezza, qualità e cura dei dettagli ma anche visite private in musei e luoghi d’arte, includendo anche zone caratteristiche e poco conosciute dal turismo di massa”.

Il luxury travel è un settore in cui tutti i servizi sono portati alla massima espressione: dal soggiorno in strutture di pregio alle esperienze gastronomiche raffinate, dalle attività indoor e outdoor esclusive alle visite di siti storici e culturali.

“Trascorrere le vacanze non da semplice turista ma come vive la gente del posto è un’esperienza unica ed arricchente. Il ‘viaggio esperienziale’ o ‘turismo autentico’, consente ai viaggiatori di immergersi completamente nella cultura e nella vita quotidiana del luogo che stanno visitando”, prosegue Pulciani. “La nostra mission è quella di offrire esperienze di viaggio autentiche, senza però rinunciare al comfort e al piacere di soggiornare in residenze di élite. Proprio per questo selezioniamo location prestigiose ed accessibili per posizione. Le nostre proprietà sono ristrutturate con massima cura nei dettagli per realizzare ambienti unici ed eleganti. Puntiamo al massimo del comfort, con scelte di interior design in tutti gli ambienti, dalla camera da letto alla sala da bagno. Prediligiamo appartamenti in posizioni tranquille e residenziali, con spazi esterni e terrazze con vista o ubicazione in prossimità delle principali attrazioni cittadine. Offriamo servizi da Hotel 5 stelle ma con prezzi decisamente più competitivi per vivere l’esperienza da ‘Local’ nelle città più belle al mondo. Non solo, nella gamma di servizi, offriamo un Customer Service che garantisce un’assistenza 24h”.

Contatti:

hmretreatlux@gmail.com