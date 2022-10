HOPIUM MACHINA VISION: ANTEPRIMA MONDIALE

Ottobre 18, 2022

PARIGI, 18 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Hopium, produttore francese di veicoli alimentati a idrogeno di fascia alta, è orgogliosa di presentare la Hopium Machina Vision, la prima berlina alimentata a idrogeno al mondo, durante la Paris Automotive Week 2022.

Per il suo primo contatto con il grande pubblico, la Hopium Machina Vision invita i visitatori in uno spazio di contemplazione ed esplorazione, che instaura un dialogo tra umanità, natura e tecnologia.

Esposto al centro di un complesso architettonico, il veicolo troneggia in un ambiente monolitico e minimalista, con sfumature minerali. Dal soffitto, un portale di luce sottolinea le curve organiche della Hopium Machina Vision e favorisce l’incontro con lo spettatore, in un’atmosfera poetica ed elusiva. All’orizzonte, una parete inclinata di 7 metri, ispirata alle linee del logo Hopium, richiama il movimento e fornisce un contesto visivo unificato per separare con naturalezza la macchina dal suo ambiente.

“La presentazione della nostra prima concept car alla Paris Automotive Week è stata una scelta ovvia per Hopium, che crede fermamente nell’importanza del contatto umano e dell’equilibrio tra il mondo fisico e quello digitale. Questo evento, simbolo del patrimonio automobilistico francese, cristallizza il progetto Hopium Machina e celebra i risultati di team dedicati e di talento”, ha dichiarato Kerian Jarry, Chief Marketing Officer e Chief Sustainability Officer di Hopium.

Appuntamento dal 18 al 23 ottobre 2022 per vivere l’esperienza di Hopium Machina Vision in anteprima mondiale.

Media library: https://we.tl/t-XxiKIjuCFq.

Crediti:

Direzione artistica: HopiumAnimazione: HopiumAgenzia: EpoqueVideo: Supervision CreativeMusica: Mathis Nitschke

INFORMAZIONI SU HOPIUM

Hopium è il primo produttore francese di veicoli alimentati a idrogeno di fascia alta e un protagonista di spicco nel campo della mobilità a emissioni zero. Hopium è stata fondata nel 2019 dal pilota automobilistico Olivier Lombard, vincitore dell’edizione 2011 della 24 ore di Le Mans, nonché il più esperto pilota di auto a idrogeno al mondo. Le gare sono state un laboratorio a cielo aperto per Olivier Lombard e il suo team, che hanno potuto riflettere su nuove soluzioni di mobilità per le odierne sfide ambientali. Hopium, che riunisce partner ed esperti leader nei settori delle celle a combustibile, dell’ingegneria automobilistica e delle tecnologie avanzate, mira a ripristinare il dialogo tra umanità, natura e tecnologia, alla ricerca di un equilibrio perfetto.

www.hopium.com

Seguiteci su Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter.

ISIN: FR0014000U63

Mnemonico: ALHPI

contact@hopium.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1922773/Hopium_Machina_Vision.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1922774/Our_partners.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1817852/Hopium_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/hopium-machina-vision-anteprima-mondiale-301652115.html