Hotel Roma: ”Soggiorni in centro a Bologna, la meta preferita da artisti, attori, uomini d’affari, intellettuali”

Febbraio 6, 2024

(Adnkronos) – L’albergo storico accoglie ospiti di spicco di ieri e di oggi, garantendo servizi d’eccellenza e massima privacy

Bologna, 6 febbraio 2024.Artisti, attori, uomini d’affari, intellettuali e sportivi: nel Bel Paese sono molti gli alberghi storici che possono vantare fra i loro ospiti personaggi che, a vario titolo, hanno fatto e continuano a fare la storia dello spettacolo e della politica. L’Hotel Roma, nel cuore di Bologna, è diventato icona dell’ospitalità emiliana, meta abituale dei personaggi del jet set internazionale.

L’Hotel Roma vanta una posizione importante nel panorama della storia bolognese, le prime notizie dell’albergo si hanno nel 1800, incarnando il fascino di un passato che non tramonta. Oggi il complesso è il risultato dell’unione, nei secoli, di ben sette edifici storici, di cui il primo occupa la parte del vano scale ed è proprio una casa-torre del 1400, la torre Scozzamonti. E’ un vero privilegio immergersi nella magia della storia e nelle sue atmosfere evocative, in un luogo ricco di fascino dove, ancora oggi, sembra di sentire le voci dei personaggi illustri che vi hanno soggiornato.

“Siamo orgogliosi di poter accogliere nella nostra ‘casa speciale’ ospiti da tutto il mondo e ci sentiamo insieme testimoni e ambasciatori delle bellezze e della cultura di Bologna”, affama Cristiana Nalin, Direttrice della struttura ricettiva. “Il nostro albergo è punto di riferimento storico dell’ospitalità bolognese da oltre 130 anni, complice anche la sua posizione privilegiata nel centro cittadino in Via D’Azeglio, a pochi passi da Piazza Maggiore. Ci troviamo nella zona pedonale – puntualizza – definita il ‘salotto della città’, dove si concentrano le boutique più prestigiose e le principali attrattive culturali: in pochi minuti a piedi si raggiungono comodamente i monumenti più importanti ed i locali più cool della città. La struttura, oltre alla comodità della sua posizione centralissima, offre servizi riservati, come il parcheggio privato e le esclusive suite dotate di ogni comfort, con vista mozzafiato sui nostri caratteristici tetti bolognesi”.

Soggiornare presso l’Hotel Roma è come tuffarsi in un viaggio nell’eleganza di un’accoglienza senza tempo, in cui la frenesia e l’ostentazione lasciano spazio al savoir faire, alla privacy e all’affabile cordialità della padrona di casa e del suo staff. L’Hotel Roma non spicca solo per la varietà degli edifici che lo compongono e la storia affascinante che li ha consacrati nel tempo a icone dell’ospitalità d’autore, ma si distingue anche per l’eccellenza della guest experience e la qualità dell’offerta gastronomica.

“Mettiamo a disposizione dei nostri ospiti il ristorante ‘C’era una Volta’, direttamente accessibile dai locali dell’albergo. Un ambiente elegante e un’atmosfera intima dove poter gustare la vera cucina bolognese arricchita di proposte inedite per stuzzicare il palato dei più esigenti: piatti di carne, pesce, vegetariani, con un’attenzione particolare per chi ha intolleranze”, prosegue Nalin. “Il nostro personale è a completa disposizione degli ospiti sia per effettuare il servizio in camera che per soddisfare ogni richiesta per un momento di relax nella nostra zona bar o nel panoramico Roof Garden, la ‘terrazza bolognese’ dove per degustare cocktails, long drinks e soft drinks ammirando Bologna a 360 gradi”.

L’Hotel Roma è il rifugio ideale per chiunque cerchi tranquillità, privacy e attenzioni costanti ma discrete. La struttura offre servizi molto graditi quali: deposito bagagli, parcheggio privato, prenotazione taxi, ristorante e teatro, transfer da/per aeroporto o stazione, servizio lavanderia, possibilità di accoglienza animali domestici e di late check out.

Contatti:

www.hotelroma.biz