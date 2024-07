HOW2 Edizioni compie 10 anni: Dario Abate, l’editore visionario che sta cambiando la saggistica italiana.

22 Luglio 2024

(Adnkronos) – Dario Abate, classe ’79, è un imprenditore e editore di molti successi di saggistica italiana. Nato in Campania e formatosi tra il Politecnico e la Bocconi di Milano, Abate ha saputo creare un forte gruppo editoriale con HOW2 Edizioni, e si sta affermando come una delle figure più innovative nel contesto editoriale italiano.

Milano, 22 luglio 20224. Dieci anni fa, Abate ha fondato HOW2 Edizioni con l’obiettivo di offrire saggistica applicata in vari ambiti, presentata in modo semplice e pratico. “Abbiamo iniziato con pochi titoli, ma oggi il nostro catalogo conta oltre 300 libri, molti dei quali sono diventati bestseller,” racconta Abate. Il mantra dell’azienda, “ZERO FUFFA,” riflette l’impegno verso l’accessibilità alla conoscenza, un valore che guida ogni pubblicazione.

Uno dei pilastri del successo di HOW2 Edizioni è la sua linea di manuali per l’apprendimento rapido delle lingue. “L’efficacia deriva dal focus sulla pratica quotidiana e dalla semplicità con cui sono presentati i contenuti. Leggendoli, sembra di avere un tutor di fronte a sé,” spiega Abate. Questa formula ha conquistato i lettori, rendendo i manuali di HOW2 tra i più apprezzati sul mercato.

Parallelamente, la collana DAE ha riscosso un grande successo, grazie a un costante scouting di nuovi talenti e a un taglio editoriale basato sull’originalità dei titoli. “Il nostro obiettivo è dare voce a nuovi talenti,” afferma Abate. Il claim di DAE, “tutta un’altra storia…”, riflette la sua filosofia di innovazione e freschezza narrativa.

Abate non è solo un editore di successo, ma anche un autore prolifico. Il suo primo saggio, “Come diventare un imprenditore di successo,” è nato dalla sua esperienza personale e dalla volontà di condividere strategie vincenti. “Volevo fornire una guida pratica e motivazionale per chiunque desideri intraprendere la strada dell’imprenditoria,” dice Abate. Il suo primo romanzo, “Zombie Napoli,” unisce azione, mistero e ironia, ambientato in una Napoli apocalittica.

Tra i titoli a cui Abate è particolarmente legato ci sono “Come imparare il Napoletano in 30 giorni,” un corso di lingua e cultura, e “Astronomia divulgativa” di Carla Gatti. Altri titoli importanti includono “Jung e le filosofie orientali” e “TAO, il libro che ti cambia la vita” di Barbara Barone. Queste opere testimoniano l’ampiezza e la varietà del catalogo di HOW2 Edizioni.

Il segreto del successo di HOW2 Edizioni risiede nella capacità di rendere accessibili e pratiche informazioni utili. “HOW2 Edizioni ha contribuito al boom di questo genere, laddove dieci anni fa il manuale non era ancora mainstream,” spiega Abate. Oggi, la manualistica è un segmento chiave nelle librerie italiane.

Abate lancia un messaggio chiaro ai giovani: “Non studiate da futuri dipendenti ma aprite la vostra mente alla libera iniziativa imprenditoriale.” Critico verso il sistema scolastico e burocratico italiano, Abate esorta i politici a investire sui giovani e sulle loro idee. “Siamo una Ferrari che si limita ad andare ad 80 all’ora,” conclude, evidenziando le potenzialità inespresse del nostro paese.

Con la sua visione innovativa e la determinazione a rendere la conoscenza accessibile, Dario Abate continua a guidare HOW2 Edizioni verso nuove vette di successo, dimostrando che l’imprenditorialità può davvero fare la differenza.

Per informazioni :

https://www.how2edizioni.it/

Dario Salvatore Abate

dariosalvatoreabate@gmail.com

+39 328 416 1661