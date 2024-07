Howe-Baker International firma un protocollo d’intesa con D.Energy per essere pionieri della produzione di idrogeno pulito utilizzando la tecnologia blockchain

18 Luglio 2024

TYLER, Texas, 18 luglio 2024 /PRNewswire/ — Howe-Baker International, una delle principali aziende nella progettazione e ingegneria per il settore energetico, è lieta di annunciare la firma di un protocollo d’intesa con D.Energy, un’impresa blockchain di livello 1 pionieristica nel campo dei protocolli relativi all’energia pulita. Questa partnership strategica mira a promuovere la ricerca e lo sviluppo dell’implementazione della tecnologia blockchain nella generazione di idrogeno pulito.

Secondo i termini del protocollo d’intesa, Howe-Baker e D.Energy collaboreranno per esplorare e sviluppare sistemi basati sulla tecnologia blockchain per migliorare l’efficienza, la trasparenza e la sicurezza dei processi di produzione dell’idrogeno. La collaborazione è in linea con l’impegno di entrambe le società nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel settore energetico, annunciando una nuova era di produzione di idrogeno pulito basata sulla tecnologia blockchain.

Obiettivi chiave della collaborazione

Commenti dei massimi dirigenti

“Siamo molto lieti di collaborare con D.Energy a questa iniziativa innovativa”, ha affermato Layken White, presidente Howe-Baker. “Unendo la nostra vasta esperienza nelle infrastrutture energetiche con il know-how di D.Energy nella tecnologia blockchain, rivoluzioneremo il settore della produzione di idrogeno pulito. Questa collaborazione non solo supporta i nostri obiettivi di sostenibilità, ma ci colloca anche in prima linea nell’innovazione tecnologica nel campo dell’energia pulita”.

Shafi Rafi, fondatore di D.Energy, ha aggiunto: “Questo protocollo d’intesa segna una pietra miliare nella nostra mission – integrare la tecnologia blockchain nel settore energetico. Collaborando con Howe-Baker, miriamo a sviluppare soluzioni blockchain scalabili e sicure che guideranno il futuro della produzione di idrogeno pulito. Insieme, ci impegniamo a creare un panorama più efficiente e sostenibile per gli asset del mondo reale (RWA) on-chain”.

Informazioni su Howe-Baker International

Howe-Baker International è un’azienda tecnologica globale che fornisce servizi di ingegneria, fabbricazione e costruzione per il settore energetico. Con una ricca storia nella fornitura di soluzioni innovative, Howe-Baker è impegnata a promuovere il progresso nel settore energetico e a sostenere la transizione verso fonti energetiche più pulite.

Per ulteriori informazioni contattare: Reem Ellafih2@howebaker.comwww.howebaker.com

Informazioni su D.Energy

D.Energy è un’impresa blockchain di livello 1 specializzata nella tokenizzazione di asset del mondo reale (RWA) sostenibili. La sua piattaforma supporta un’ampia gamma di applicazioni – scambio di risorse climatiche, miglioramento dell’efficienza e della sicurezza della produzione di energia rinnovabile e promozione dell’integrazione di tecnologie energetiche sostenibili.

Per ulteriori informazioni contattare: Luke Potterinfo@d.energywww.d.energy

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2463771/d_energy_howe_baker_square.jpg

