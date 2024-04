Huasun presenta i moduli solari 0BB a eterogiunzione con l’avanzata tecnologia a zero condotti sbarra

30 Aprile 2024

– ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 29 aprile 2024 /PRNewswire/ — Huasun Energy, il maggior fabbricante mondiale di prodotti a eterogiunzione (HJT), ha presentato la sua più recente innovazione incorporata nei moduli a efficienza elevata, frutto della rivoluzionaria tecnologia a zero condotti sbarra (0BB). Questo avanzato progresso è stato integrato in modo fluido nella produzione in serie di Huasun, tra cui la famiglia Himalaya G12 e la linea Everest G12R di moduli rettangolari di grande formato. Sfruttando miglioramenti innovativi nei processi di stampa, saldatura dello strato frontale, nastri solari sottili, wafer di silicio ultrasottili, tecniche di incapsulamento e sigillatura, Huasun ha nettamente aumentato le performance elettriche, ottiche e di coefficiente di temperatura nei moduli HJT, migliorando la competitività sul mercato del suo portafoglio di prodotti.

La tecnologia 0BB si avvia sempre più verso l’industrializzazione, ma esistono differenze tra le aziende per quanto riguarda gli specifici metodi di implementazione. L’approccio di Huasun prevede principalmente la saldatura e l’erogazione e presenta vantaggi intrinseci, come un’adesione più forte, una migliore resistenza ai punti caldi e l’eliminazione della pellicola di supporto.

In particolare, per quanto riguarda il processo di produzione delle celle 0BB, Huasun adotta una tecnologia serigrafica (SP) in due fasi semplificata, per offrire una qualità superiore del prodotto e maggiori performance elettriche e da cella a modulo (CTM), dimostrando vantaggi significativi rispetto ai prodotti SMBB (super multi-busbar) in termini di tensione a circuito aperto (OCV), efficienza di conversione e potenza in uscita del modulo.

“I moduli 0BB di Huasun utilizzano la saldatura dello strato frontale, che offre vantaggi tra cui saldatura affidabile, ridotta resistenza di contatto, maggiore resistenza ai punti caldi, temperatura inferiore dei punti caldi e maggiore affidabilità del modulo. Inoltre il design riduce la copertura metallica sul retro, ampliando l’area di ricezione della luce e raggiungendo una bifaccialità fino al 90%”, ha aggiunto Christian Comes, direttore dello Sviluppo aziendale in Europa di Huasun.

La tecnologia 0BB supporta la tendenza verso wafer di silicio più sottili e fornisce maggiore affidabilità senza griglia principale, nastri più sottili, stress minimo e tassi di frammentazione inferiori. Sfruttando l’incapsulamento downshifting di conversione della luce (DS) e la tecnologia di sigillatura dei bordi PIB, i moduli HJT 0BB di Huasun offrono un aumento sostanziale della capacità di generazione di energia. Questo progresso si traduce in prodotti più affidabili per i proprietari di progetti fotovoltaici sui tetti di servizi pubblici, commerciali e industriali (C&I) e residenziali.

Il successo della fabbricazione in serie dei prodotti HJT “G12+0BB” e “G12+R+0BB” rappresenta un’altra pietra miliare per Huasun nella sua ricerca di miglioramento dell’efficienza. Huasun, che si impegna per il progresso dell’industrializzazione della tecnologia HJT, continua a promuovere l’adozione diffusa di moduli 0BB ad alta efficienza, fornendo prodotti di eterogiunzione stato dell’arte dotati di maggiore efficienza di conversione e affidabilità, a un costo livellato dell’elettricità (LCOE) inferiore, per i progetti fotovoltaici in tutto il mondo.

Contatto con Huasun EnergySito web: www.huasunsolar.comEmail: sales@huasunsolar.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2399785/Huasun_Launches_Zero_Busbar__0BB__Heterojunction_Solar_Modules.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2393329/Huasun_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huasun-presenta-i-moduli-solari-0bb-a-eterogiunzione-con-lavanzata-tecnologia-a-zero-condotti-sbarra-302130515.html