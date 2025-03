Huawei Cloud CVADCS presenta soluzioni rivoluzionarie per le attività minerarie intelligenti al MWC 2025

3 Marzo 2025

BARCELLONA, Spagna, 3 marzo 2025 /PRNewswire/ — Huawei Cloud Commercial Vehicle Autonomous Driving Cloud Service (CVADCS) è lieto di annunciare il proprio debutto al Mobile World Congress (MWC) 2025, dove presenterà innovazioni pionieristiche nella guida intelligente, pensate su misura per il settore minerario. Si tratta del primo lancio internazionale di CVADCS, a dimostrazione del nostro impegno verso l’innovazione tecnologica e l’espansione del mercato oltre la Cina.

Al MWC 2025, Huawei Cloud CVADCS dimostrerà il modo in cui sta trasformando le attività di estrazione mineraria a cielo aperto attraverso una sinergia intelligente tra veicoli e cloud. Con un notevole aumento dell’efficienza operativa fino al 135%, la nostra soluzione semplifica una guida intelligente, sicura ed efficiente. La miniera di Yulong, in Tibet, a un’altitudine di 5.000 metri, dimostra le nostre capacità tecnologiche e si caratterizza per la guida intelligente e regolare in condizioni estreme.

Obiettivo di Huawei Cloud CVADCS è stabilire un nuovo punto di riferimento per gli aggiornamenti intelligenti nel settore minerario a livello globale. Il nostro CVADCS integra avanzate tecnologie dei sensori e analisi dei dati per garantire la continuità delle operazioni anche in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti e tempeste di polvere con visibilità fino a 40 metri. Questa soluzione affidabile garantisce posizionamento e performance precise, consentendo un’adattabilità in tempo reale a contesti stradali complessi e a ostacoli.

Caratteristiche principali di CVADCS:

Capacità del veicolo:

Gestione unificata e programmazione flessibile di più veicoli e gruppi, per una maggior efficienza operativa.

Monitoraggio in tempo reale dello stato del veicolo, con mappe dinamiche aggiornate in pochi minuti per garantire la generazione automatica e il posizionamento preciso dei siti di raccolta, carico e scarico.

Funzionalità che supportano il cloud:

Le capacità di rilevamento convergenti consentono operazioni ininterrotte anche in condizioni meteorologiche avverse, con scarsa visibilità di 40 metri, garantendo affidabilità e sicurezza.

La tecnologia di posizionamento convergente garantisce precisione e robustezza, mantenendo performance in tempo reale anche in presenza di varie interferenze.

Sistemi di controllo precisi garantiscono il monitoraggio e la supervisione operativa dei veicoli minerari intelligenti, ottimizzando performance e sicurezza.

Oltre alla gestione della pianificazione della flotta e al monitoraggio in tempo reale, CVADCS si serve di una sofisticata piattaforma di supervisione per la valutazione costante dello stato di funzionamento dei componenti software e hardware. Ciò include autocontrolli dello stato di funzionamento, segnalazione di allarmi e analisi dei guasti, per una manutenzione e un ripristino proattivi. Analizzando i dati di produzione, il nostro sistema è in grado di prevedere i trend e di adattare le politiche operative, mentre la mappa del servizio viene aggiornata dinamicamente, consentendo il posizionamento accurato delle aree operative senza intervento manuale.

Migliorando la sinergia tra i sistemi del veicolo e quelli cloud, Huawei Cloud CVADCS incrementa significativamente l’efficienza della guida intelligente, superando i tradizionali metodi manuali.

Mentre espandiamo la nostra presenza a livello globale, Huawei Cloud CVADCS è impegnata a lanciare modelli operativi intelligenti ed efficienti in una varietà di settori, tra cui miniere, porti e campus. Attraverso l’innovazione e l’ottimizzazione tecnologica continua ci impegniamo a promuovere uno sviluppo sostenibile nel settore minerario globale, e non solo.

Venite a trovarci al MWC 2025 per scoprire il futuro della tecnologia mineraria e come Huawei Cloud CVADCS sta guidando la trasformazione intelligente del settore.

Informazioni su Huawei Cloud CVADCS

Huawei Cloud CVADCS è una piattaforma sinergica intelligente veicolo-cloud sviluppata da Huawei Cloud e progettata per potenziare il settore minerario con una guida intelligente dotata di connettività avanzata, analisi dei dati e soluzioni basate sull’AI. CVADCS integra tecnologie all’avanguardia come 5G, IoT, big data e AI per consentire una gestione e un funzionamento dei veicoli più intelligenti, sicuri ed efficienti. Funge da ponte tra i veicoli e il cloud, facilitando la comunicazione fluida, l’elaborazione dei dati in tempo reale e il processo decisionale intelligente.

