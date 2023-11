Huawei costruisce reti infrastrutturali TIC verdi, a banda ultra-larga e intelligenti per accelerare la trasformazione intelligente del settore FST

Novembre 22, 2023

– PARIGI, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ — In occasione dell’Huawei Connect 2023 che ha avuto luogo a Parigi, Huawei ha tenuto una sessione sul tema della costruzione di infrastrutture in fibra verdi, a banda ultra-larga e intelligenti per i Fornitori di Servizi TIC (FST). Durante la sessione, Huawei ha discusso della trasformazione intelligente del comparto FST con oltre 200 clienti del settore, leader aziendali, esperti tecnici e partner. C’è stata una condivisione di idee, soluzioni e casi studio, e sono stati affrontati argomenti interessanti, come lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura TIC intelligente, sostenibile e affidabile per promuovere la trasformazione intelligente del settore FST.

Nel suo discorso, Michael Ma, vice presidente di Huawei e presidente dell’ICT Product Portfolio Management & Solutions Department di Huawei, ha dichiarato che la digitalizzazione e l’intelligenza stanno avviando una trasformazione globale. Huawei mira a costruire reti infrastrutturali TIC verdi, a banda ultra-larga e intelligenti per gli FST, allo scopo di accelerare la trasformazione intelligente del settore.

Gavin Gu, presidente dell’Enterprise Optical Business Domain di Huawei, ha dichiarato che la connettività di rete è alla base della trasformazione digitale e intelligente. Huawei offre la soluzione di rete premium, interamente ottica, per l’era Gigabit, che permette di poter usufruire al meglio del Gigabit e crea più valore per gli FST, con risultati come crescita del Ricavo medio per utente (ARPU), implementazione più rapida e costi bassi. Inoltre, la tecnologia di rete ottica è sempre più utilizzata nel commercio interaziendale (B2B) grazie ai suoi vantaggi unici. Rappresenta anche una nuova forza trainante per la continua crescita degli FST.

Inoltre, Huawei e alcuni FST europei hanno condiviso informazioni utili e best practice del settore. Tra i relatori ospiti figuravano Mickael LE PORT, AD di NGAnalytics e il Dott. Marcus Brunner dall’Istituto Europeo per le norme di Telecomunicazione (ETSI).

